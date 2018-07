No es cuestión de ponernos trascendentales citando el mítico disco de Ornette Coleman 'The Shape of Jazz to Come'. Pero algunas formas del jazz que está por venir se han de vislumbrar hoy en la apertura de la 'Trini'.

1 Tiene casi más instrumentos que años El mes que viene cumple los 24, pero observen la foto: ahí solo aparece una parte del arsenal que Jacob Collier utiliza para volcar sus habilidades como cantante, guitarrista, bajista, teclista y veremos qué más. El 'look', la simpatía, la energía y la endiablada conjunción de voces, ritmos funky entrecortados y optimismo de canciones como 'Woke Up Today', o la belleza soul de 'In My Room', título también de su único álbum, le han ayudado a desplegarse por las redes modernas y conquistar públicos de su edad y de otras varias. Ha ganado dos Grammy. Y después del concierto ya comentaremos si viene a ser el Bobby McFerrin de la era electrónica.

2 Purpurina de estrellas Un McFerrin, Taylor, hijo mayor de Bob, que es DJ, productor y 'beatboxer', es uno de los seis nombres estelares que se agrupan bajo la extraña fórmula R+R=NOW (a ver cómo los presentan). Seis músicos, o creadores de sonidos, cuyo campo de cultivo va desde el jazz de los años 60 y 70 al hip-hop y el rhythm & blues, una amalgama que mira al pasado y al futuro al mismo tiempo. El pianista Robert Glasper, que ya nos ha mostrado su amplia panorámica en otras ocasiones, es el impulsor de esta reunión de talentos que solo va a durar esta gira, según dicen, aunque publicarán un álbum próximamente. Lógico, pues el trompetista Christian Scott o el multiinstrumentista y productor Terrace Martin, colaborador de Kendrick Lamar, tienen ya carreras demasiado potentes como para atarse a un grupo. Completan la cuadrilla el batería Justin Tyson (habitual de Esperanza Spalding) y el bajista Derrick Hodge. Y a ver si en su actuación de esta noche en la Trinidad nos cuentan cómo va a ser el jazz del futuro.

3 Mikel Laboa es jazz No solo la Trinidad, todos los escenarios están ya hoy a pleno rendimiento. En el Victoria Eugenia hay conciertos a mediodía y a medianoche. Y hoy abre la sesión del vermut Iñaki Salvador, o mejor dicho, un grupo concebido como tal para rendir homenaje a Mikel Laboa. ¿Alguien cree que Mikel Laboa no tiene nada que ver con el jazz? Iñaki Salvador tiene la respuesta: «Siempre fue valiente, arriesgado y atrevido. Y eso conecta totalmente con el jazz, que siempre ha sido creado por gente que tomaba decisiones artísticas que eran incómodas». Con ese espíritu y nuevos arreglos acometerán hoy algunos temas de Laboa, conocidos o no tanto, Iñaki Salvador, Ainara Ortega, María Berasarte, Ángel Unzu, Hasier Oleaga y Javier Mayor de la Iglesia. Y Ainara hace doblete: mañana actúa con su propio cuarteto en La Perla.

4 Gary Clark jr. también moderniza el blues Hace once años participó en la Oficial del Zinemaldia la película 'Honeydripper' de John Sayles, en la que participaba un chavalito como actor y cantante de blues. Era Gary Clark, que luego dio improvisadamente un concierto en el Altxerri. Se veía venir que se convertiría en uno de los grandes del blues, y más. Así ha sido, lo demostró de nuevo en el Jazzaldia 2012. Estará a medianoche en el Escenario Verde. Le han comparado con Jimi Hendrix por su fuerza y empuje, y él parece fomentarlo con su 'look'. Pero también le insufla sonidos actuales a la tradición. ¿Tocará su apocalíptica versión del 'Come Together' de The Beatles que hizo para la película 'Liga de la Justicia'? Antes Izaro desplegará toda su sensilidad con su banda, en la que está Iker Lauroba.

5 Y hablando de películas... Comenzó mucho antes que el Jazzaldia pero el ciclo de cine y jazz que monta Filmoteca Vasca en Tabakalera llega a su fin. Entre tanto concierto no conviene perderse el documental de hoy a las 20.00 horas, consagrado a desentrañar la personalidad inabarcable, maravillosa y esquiva al mismo tiempo de la grandísima Nina Simone. Mañana será el cierre con un debate entre el cineasta Fernando Trueba y el crítico de cine Carlos Boyero, moderado por Ruth Pérez de Anucita.