32 grupos y solistas vascos actuarán en el Jazzaldia Actuación en el Jazzaldia 2018 / Sara Santos Los artistas surgen del proceso de selección del festival junto a Musikene y Katapulta Tour y suma a otros músicos que publicaron un disco el año pasado RICARDO ALDARONDO Jueves, 30 mayo 2019, 13:22

La creación musical alrededor del jazz y otros estilos afines en el País Vasco está en plena forma, a juzgar por la amplia y variada selección de nombres que ha reunido el Jazzaldia para incluirlos en la programación de su 54 edición, que se celebrará del 24 al 28 de julio.

Un total de 32 grupos y solistas vascos actuarán en el Jazzaldia, tras un proceso de selección que incluye las aportaciones de otros organismos de creación y difusión musical que colaboran con el festival. La propia organización propone cuatro actuaciones, entre las que destacan la presencia de dos dúos formados por un donostiarra con amplia trayectoria y un catalán: Paul San Martín actuará en dúo con Lluis Coloma, y el veterano Jaime Stinus, «uno de los mejores guitarristas del país desde que nos dejó asombrados en nuestra juventud», según ha señalado el director del Jazzaldia Miguel Martín, presentará su colaboración con Xavi Vidal, plasmada en el reciente disco 'Canvis'. Además, la actuación de Nøgen y el proyecto de la pianista japonesa Eri Yamamoto con su trío y el Coro Easo, se encuadran en este apartado.

Diez grupos han salido del proceso de selección que se realiza cada invierno entre los grupos locales. Los elegidos para actuar en diversos escenarios del Jazzaldia son Reunion Big Band, Hot Potato Blues Band, Xahu, Organizing, Amaika Rude Sound: The Ska and Abstract Truth, Fredi Peláez Trio, Nacho Soto: Experiment 64, No-Land Trio, Ekhilore Quintet y Juan José Cabillas with Strings. Este último destaca por presentar «un proyecto que nos pareció de principio muy ambicioso, pero que les ha salido muy bien», ha destacado Miguel Martin. El saxofonista Juan José Cabillas quiso recrear la música que hizo Charlie Parker en su proyecto With Strings, «unos discos que me gustan mucho desde pequeño, y que mezclan el jazz con la música clásica, y ha sido un gran esfuerzo llevarlo a cabo con mucha gente que se ha sumado al proyecto», señala el joven músico, que lleva dos años preparando esta fusión entre un grupo de jazz y una orquesta de cuerdas y vientos.

Otros cinco nombres corresponden a grupos que publicaron discos destacados en 2018 y que ahora podrán presentar en el Jazzaldia. Elkano Browning Cream recibió el año pasado el premio Musika Bulegoak por su álbum 'Bor Bor', que en esta edición presentará en el Jazzaldia. También se mostrará la fusión de tradición y modernismo del bilbaíno Jon Urrutia Trio, la experimentación a partir de la tradición vasca de Lurpekariak, la mezcla de jazz, clásica y tradición de Javier López Jaso-Marcelo Escrich Quartet, y el sonido callejero de la Broken Brothers Brass Band, que acomete diversas formas de jazz contemporáneo y bailable.

Los cuatro artistas que están realizando este año el Katapulta Tour en su cuarta edición, también tendrán su presencia en el Jazzaldia. Sara Zozaya llevará a las terrazas del Kursaal su versión más minimalista: «El año pasado actué con Nerabe, pero esta vez iré acompañada solo por el guitarrista Antton Goikoetxea, y me hace mucha ilusión presentar este proyecto por primera vez en Donostia», ha manifestado la cantante, guitarrista y pianista. El grupo Ro, procedente de Azkoitia, que practica un post-rock instrumental, el dúo de batería, guitarra y voces Anai, y la cantante y actriz Ainhoa Larrañaga con su grupo, completan este apartado impulsado por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

De Musikene surgen las propustas de The Funk & the Risketeers, entregados a la música negra; Xur Estévez Sextet, que trabajan el hard-bop y el blues, y Nasim Quartet, que mezcla electrónica y jazz. «Musikene es pionero en los estudios de jazz, y nuestro objetivo más importante es preparar a los alumnos para el mundo profesional, por eso es tan importante para ellos tener experiencias en distintos escenarios como brinda el Jazzaldia», ha señalado Miren Iñarga, directora del Centro Superior de Música del País Vasco. Las terrazas del Kursaal, el Escenario Verde de la playa de la Zurriola, el Museo San Telmo, el Victoria Eugenia son algunos de los escenarios en los que se podrá ver y escuchar a todos estos artistas.

Esta representación de la música vasca se completará con los conciertos y actuaciones de DJs que tendrán lugar en el Nauticool, donde ya han sido programados por Makala, encargado de este apartado, Descarga Libre Sexteto, DJ Rev. John Howell, DJ Kino Internacional, Beltza Weekend DJ y DJ Digging Lab.