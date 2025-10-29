Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Diana Krall, durante su concierto de hace dos años en el Kursaal. SARA SANTOS

Diana Krall volverá el 26 de julio al Jazzaldia

La pianista canadiense ofrecerá un concierto en el Kursaal, previsiblemente en formato cuarteto

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:06

La pianista canadiense Diana Krall, una presencia habitual en el Jazzaldia, regresará el próximo año al festival donostiarra para ofrecer un concierto el domingo 26 ... de julio en el Kursaal. Así lo anunció la propia artista en su cuenta de Instagram y confirmó a este periódico el Festival de Jazz, quien señaló que previsiblemente actuará en formato cuarteto, junto a guitarra, bajo y batería. Será el concierto que cerrará la programación en lo que al Kursaal se refiere ya que la 61 edición se celebrará del 22 al 26 de julio.

