Diana Krall volverá el 26 de julio al Jazzaldia

La pianista canadiense Diana Krall, una presencia habitual en el Jazzaldia, regresará el próximo año al festival donostiarra para ofrecer un concierto el domingo 26 ... de julio en el Kursaal. Así lo anunció la propia artista en su cuenta de Instagram y confirmó a este periódico el Festival de Jazz, quien señaló que previsiblemente actuará en formato cuarteto, junto a guitarra, bajo y batería. Será el concierto que cerrará la programación en lo que al Kursaal se refiere ya que la 61 edición se celebrará del 22 al 26 de julio.

Desde su primer paso por el Jazzaldia, allá por 1997 cuando actuó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, Krall se ha convertido en uno de los nombres habituales de la programación del Festival donostiarra, que le ha programado en distintos recintos. Su última visita fue en 2024, cuando actuó también en el Auditorio del Kursaal. Dos años antes estuvo en el escenario de la Plaza de la Trinidad.

El Jazzaldia tiene previsto adelantar parte de su programación a mediados de diciembre, en concreto, la referida a los conciertos de pago y a comienzos del próximo año anunciará el resto de su cartel.