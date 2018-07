Cruce de culturas y una nueva voz

2

Endangered Blood se trabaja su magia

Al mismo tiempo, en el espacio Coca Cola, un cuarteto de los más inquietos y colaborativos músicos de la onda neoyorkina daba otra lección de gozosa creatividad sin límites. Solo por ver a Jim Black en su batería, que no da dos golpes iguales, ya merecía la pena sentarse ante Endangered Blood, pero Trevor Dunn en el contrabajo y esa curiosa combinación de saxo tenor y clarinete bajo de Chris Speed y Oscar Noriega, dan unos frutos de los más diversos. Hubo momentos arrolladores y otros muy líricos y tan bellos como lo que hicieron con su 'Blues in C Flat Minor' o algunos devaneos latinos. Traían un adelanto de su nuevo CD que aún no está disponible en las tiendas, y no es raro que lo vendieran bien en el puesto del Jazzaldia. Como venían a decir en el título de su segundo disco, 'Work Your Magic', estos cuatro ilustres se trabajan su magia, la individual y la conjunta. Esta noche hay otra oportunidad de verles en el mismo escenario.