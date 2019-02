Joan Baez y Jamie Cullum inaugurarán en la playa el Jazzaldia

Joan Baez y Jamie Cullum serán las dos estrellas que protagonizarán la primera noche del Jazzaldia en la playa de la Zurriola de San Sebastián. El Jazz Band Ball que inaugurará la 54 edición del Jazzaldia el miércoles 24 de julio, como siempre gratuito, contará con otras actuaciones en los otros escenarios de las terrazas del Kursaal, que se detallarán más adelante.

Además de esa inauguración, el Jazzaldia ha dado a conocer toda la programación de los conciertos de pago de la próxima edición, cuyas entradas ya están a la venta, a través de la página del Festival www.heinekenjazzaldia.eus y la de Donostia Kultura www.donostiakultura.eus/sarrerak.

Otras dos destacadas voces femeninas, Sílvia Pérez Cruz y Martirio, también formarán parte de la programación, ambas en compañía de otras grandes figuras de la música. Sílvia Pérez Cruz se presentará en trío con el cantante brasileño Toquinho y el contrabajista navarro Javier Colina. Y Martirio llegará al Victoria Eugenia acompañada por el pianista Chano Domínguez, con quien ha grabado un disco de homenaje al legendario músico cubano Bola de Nieve.

A ellas se suman en la programación artistas tan polifacéticos como Joe Jackson, el explosivo grupo de jazz nórdico Atomic, los veteranos saxofonistas Houston Person y Charles McPherson y el proyecto alternativo del contrabajista del grupo Mostly Other People Do the Killing, Moppa Elliot.

Jazzaldia 2019 Fechas y escenarios de los conciertos de pago del Jazzaldia

Así se completa la programación de pago del Jazzaldia, que a comienzos de año ya anunció la participación de otras figuras como Diana Krall, Neneh Cherry, Joshua Redman, Maria Schneider y Donny McCaslin, además de la doble sesión maratoniana de John Zorn, con catorce grupos de su escudería entre las dos jornadas.

Protagonistas

Joan Baez será la estrella en el comienzo del Jazzaldia como en anteriores ocasiones lo han sido B. B. King, Patti Smith, Ray Davies, Gloria Gaynor, The Pretenders o Rubén Blades entre otros muchos. Será la primera visita de Joan Baez a San Sebastián, y también la última, si se confirma que esta será su gira de despedida, tal como se anuncia.

La cantante neoyorkina de 78 años fue el gran estandarte femenino del folk y la canción protesta estadounidense en el fragor político-social de la contracultura de los años 60, y en comandita con Bob Dylan con quien compartió muchos escenarios y una relación sentimental de dos años. Con su voz angelical pero poderosa y su actitud determinante en favor de múltiples causas desde su temprana denuncia de la guerra de Vietnam a la defensa de los derechos humanos y la creación de Amnistía Internacional a la que contribuyó de forma destacada, además de las causas en favor de los derechos de la mujer, Joan Baez se ha mantenido fiel a sus ideas y a su forma de hacer música durante estas décadas.

Jamie Cullum será la segunda estrella de la jornada, ya a medianoche, y también en el Escenario Verde de la playa. El músico de jazz-pop más popular en lo que va de siglo ha ido mostrando en San Sebastián su evolución a lo largo de los años con varias visitas, y especialmente en la estancia en el Jazzaldia de 2015, cuando actuó tres veces, en solitario, con banda y como DJ. Ahora vendrá acompañado por su grupo habitual y probablemente presentando canciones de un nuevo álbum largamente esperado.

El jueves 25 ya se pondrán en marcha todos los frentes del Jazzaldia. La plaza de la Trinidad tendrá ese día a Danny McCaslin con su grupo en la primera parte, y el saxofonista también intervendrá en la actuación de la orquesta de Maria Schneider: ambos coincidieron en la gestación del último álbum de David Bowie, al que rendirán homenaje.

La segunda jornada de la 'Trini' será de intenso jazz contemporáneo, primero con la unión de cuatro nombres tan destacados como Joshua Redman, Ron Miles, Scott Colley y Dave King en el proyecto Still Dreaming, y después con otra coalición reciente, la que ha montado Moppa Elliot con Jon Irabagon entre otros músicos, bajo el nombre de Unspeakable Garbage.

Y las dos últimas jornadas de la Trinidad estarán ocupadas por los nombres más populares: el sábado Diana Krall en formato de cuarteto y con la importante incorporación del saxofonista Joe Lovano, que irá precedida por el trío de Houston Person; y para el domingo otra asociación insólita y muy reciente, la de Sílvia Pérez Cruz, Toquinho y Javier Colina, que tendrán como prólogo al Charles McPherson Quartet.

El Auditorio Kursaal iniciará su tanda de las tardes con Joe Jackson el veterano del pop-rock que también se ha movido entre el jazz, los ritmos latinos e incluso la música clásica, presentando su reciente álbum 'Fool' con el que se muestra en plena forma como compositor e intérprete.

Luego llegará el maratón de John Zorn, dividido en dos sesiones, de viernes y sábado, como media docena de formaciones distintas en cada una, y que reúnen a buena parte de los músicos que se mueven en el universo del saxofonista neoyorkino, entre ellos Mary Halvorson, Marc Ribot, Kris Davis, Julian Lage, Dave Douglas, Joey Baron, Craig Taborn, Peter Evans, John Medeski o Ikue Mori.

Y el Kursaal terminará con el regreso, una década después de que ofreciera tres explosivas actuaciones en las terrazas, de la formación noruega Atomic, ahora junto a los ocho miembros de la Trondheim Jazz Orchestrajazz europeo».

Cartel de la edición

