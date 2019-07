Caluroso arranque del Jazzaldia El cantante Ola Onabulé ha acercado a los espectadores su soul que une la vitalidad africana con el refinado estilo londinense / J.M.LÓPEZ Jazzaldia 2019 Rei y Ola Onabulé han protagonizado el pistoletazo de salida de esta edición a la espera de que Joan Baez y Jamie Cullum irrumpan en el Escenario Verde INÉS RODRÍGUEZ Miércoles, 24 julio 2019, 20:07

El Jazzaldia 2019 ya ha arrancado. Y lo ha hecho de la mejor manera posible; con buena temperatura, mucho público y un gran ambiente en La Zurriola. Pasadas las siete y media de la tarde la tradicional 'Jazz Band Ball' y la música fresca en los diversos escenarios del festival han dado el pistoletazo de salida oficial a cinco días de música ininterrumpida. No queda ya ningún rincón en San Sebastián donde no retumbe algún acorde.

La japonesa Rei se ha estrenado en uno de los escenarios instalados en las terrazas del Kursaal. La nueva figura del blues–pop japonés ha puesto la música de fondo a un atardecer de foto. Cantante, pero sobre todo guitarrista, Rei acaba de fichar por una multinacional que ha sido consciente del enorme potencial que desprende. En la otra esquina estilística el cantante Ola Onabulé ha acercado a los espectadores su soul que une la vitalidad africana con el refinado estilo londinense.

J.M.LÓPEZ

Esto no ha hecho más que empezar. El momento álgido de la jornada inaugural se presume que será en el Escenario Verde con la actuación de dos cabeza de cartel. Joan Baez será la encargada de estrenar el escenario como en anteriores ocasiones lo han sido B. B. King, Patti Smith, Ray Davies, Gloria Gaynor, The Pretenders o Rubén Blades, entre otros. La cantante neoyorkina de 78 años fue el gran estandarte femenino del folk y la canción protesta estadounidense en el fragor político-social de la contracultura de los años 60. Joan Baez no será la única estrella en la noche de apertura a lo grande de la 54 edición del Jazzaldia. Tras la actuación de la cantante, la energía desbordante de Jamie Cullum, con su cuerpo rockero y corazón jazzístico, conquistará a los espectadores.

Cullum no necesita presentación en San Sebastián. Ya dejó una primorosa tarjeta de visita en 2015, cuando ofreció en el Heineken Jazzaldia una asombrosa muestra de su versatilidad mediante tres actuaciones: como DJ, a piano solo y con su banda. Cullum significa derroche de entusiasmo, alegría contagiosa, energía desbordante y mucha, mucha música. Emociona cuando se sienta al piano cantando como los viejos crooners y electriza al público cuando se pone al frente de su grupo. Esta noche promete volver a hacer vibrar a los espectadores con su reciente álbum, 'Taller'.

Los conciertos de hoy son solo un avance de la amplia programación de esta edición en la que habrá más de 100 actuaciones, de las que más de dos tercios serán gratuitas para el público. La playa de La Zurriola, el Auditorio Kursaal, la Plaza de la Trinidad y el Teatro Victoria Eugenia de la capital guipuzcoana son desde hoy escenarios del Festival de jazz donostiarra y contarán con figuras de primera fila como Diana Krall, John Zorn, Donny McCaslin, Maria Schneider, Sílvia Pérez Cruz, Joshua Redman, Joe Jackson y Neneh Cherry.