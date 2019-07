Y para acompañar, un talo de lagarto ibérico

¿Alguno de ustedes se encontró anoche con Joan Baez o Jamie Cullum por la Parte Vieja? Son las dos estrellas de la Jazz Band Ball inaugural de hoy y los dos viven inmersos en intensas giras, pero los dos artistas disfrutan desde ayer de la capital donostiarra. Joan Baez lleva meses por el mundo en este 'tour' que marcará su despedida de las giras para siempre. Lo está haciendo en autobús, a la clásica usanza, durmiendo en ocasiones en el vehículo mientras viaja de un lugar a otro. Pero en San Sebastián se ha dado un capricho: ha dormido en hotel y hoy saldrá fresca al escenario de la Zurriola. Miles de espectadores la esperan. La artista, nacida en Nueva York el 9 de enero de 1941, repasa en este adiós todos sus grandes éxitos, aquí con el añadido del 'no nos moverán' y el 'Txoria txori' que le enseñó Mikel Laboa, otra leyenda que cantó en ese mismo escenario de la playa como telonero de lujo de aquel 'concierto por la paz' de Bob Dylan, tan vinculado también a la propia Baez. O sea, que el círculo se cierra.

Cullum viene a trabajar...y de vacaciones

Joan Baez actuó el viernes en Perpiñán, mañana mismo estará en Sitges, el sábado en el Festival de la Porta Ferrada, en Sant Feliú de Guixols, y el domingo vive su concierto final en el Teatro Real de Madrid.

Del Real viene Jamie Cullum. El británico actuó en el coliseo madrileño el lunes por la noche y ayer estaba feliz de un recital que calificó como muy especial. Cullum colgó en su Instagram una espectacular imagen del público puesto en pie en el elegante espacio operístico. Hoy cambiará totalmente la decoración en su cita en la playa, de los terciopelos del corazón de Madrid a las olas de la Zurriola, un lugar que conoce bien. El pianista es habitual del Jazzaldia y en sus anteriores visitas hizo surf y hasta tocó el piano de madrugada en el Museo del Whisky del Boulevard. Dicen que esta vez viene con la familia y que prolongará la estancia porque aprovecha una minipausa en el 'tour' para relajarse. Hasta el 1 de agosto, que retoma su marcha por Francia, Gran Bretaña y otros destinos españoles, Cullum tiene fiesta.

La propuesta 'eusko criolla' en los espacios del Kursaal

El público que acuda desde hoy hasta el domingo a las terrazas del Kursaal podrá degustar una oferta gastronómica original. Los restaurantes Ni Neu y Topa, los dos del grupo Ixo, presentan una propuesta que fue desvelada ayer por Mikel Gallo, cocinero del restaurante de los 'cubos'.

Tomen nota. El Ni Neu propone arroz jambalaya eusko-criollo, una adaptación por parte de Mikel Gallo de la 'jambalaya', plato típico de Nueva Orleans, cuna del jazz. Lleva arroz, verdura, carne y un toque picante. También ofrecerá su habitual variedad de bocadillos elaborados con ingredientes seleccionados. En cuanto a Topa, el chef Jordi Bross y su equipo prepararán 3 tipos de taco talos: de chipirón pelayo con mole, de txerri-txiki pibil y de lagarto ibérico con salsa huancaína. El director del Jazzaldia, Miguel Martín, preguntó directamente a Gallo qué era eso del 'lagarto ibérico'. Y tranquilos, no es una especie protegida, sino una parte (muy sabrosa, junto a la costilla) del cerdo ibérico.

Habrá la posibilidad de escoger un 'taco talo mix' a un precio especial, para poder degustar los 3 taco talos. También ofrecerán sus clásicas Micheladas, cócteles de cerveza con lima y un toque picante. Así lo explicaron ayer los responsables del Jazzaldia y de los dos restaurantes. Ese guiño gastronómico del festival es ya un clásico que en ediciones anteriores tuvo protagonistas de la cocina catalana o francesa y que en los últimos años cruza la tradición vasca con la americana, en una 'jam sesion' de sabores.

'Extra', la música llegaa los sitios de comer y beber

En el festival hay muchos momentos que unen la música con las cosas del comer y del beber. Este año se da más fuerza al programa llamado 'Extra', que lleva música en vivo a algunos establecimientos de la ciudad. La terraza del Náutico, la llamada 'nauticool', tendrá actuaciones de músicos este año, y hay un amplio programa en locales como el Oquendo, el Xarma de Gros, el Victoria Café, El Perlón y el nuevo bar Polka de la Plaza de Sarriegui, en la Parte Vieja.

Artistas como Kassandra Charalampi Trio, Las Hermanas Caronni y Sara Mansilla y los Juanes forman parte de esa programación, impulsada por Heineken, que busca llevar el ritmo a los lugares de ricas viandas y buenas copas.

Heineken y el festival brindan por su unión

El Jazzaldia se sigue apellidando Heineken y así seguirá, al menos, dos años más. La relación entre la firma cervecera y el festival se mantiene en estupenda armonía y cuentan en los despachos que está listo el contrato de patrocinio para los años 2020 y 2021. «Se firma por períodos de dos años y de momento seguimos encantados», dicen en el Jazzaldia. El futuro es verde.

Un Woody para cerrar Jazzinema en Tabakalera...

Suceden muchas cosas en el festival. Desde hace años la Filmoteca Vasca y el Jazzaldia promueven un ciclo de cine en Tabakalera llamado Jazzinema, en el que se proyectan películas relacionadas con el jazz. Este año el ciclo está teniendo la buena acogida ya habitual y anuncia para los próximos días sus dos últimos títulos. Mañana jueves se proyecta 'Un témoin dans la ville', de Edouard Molinaro, del año 1959, y el viernes, 'Radio Days', de Woody Allen, emotivo homenaje a las viejas músicas que el cineasta filmó en 1987. ¿Hará una pausa en su rodaje el director y se acercará hasta Tabakalera a presentar el filme? Difícil parece, pero los milagros ocurren.

...y un rodaje'pactado' con el festival

De momento el festival se conforma con que el rodaje de Allen no afecte a los escenarios del Jazzaldia. La fiesta musical transcurre en buena parte en la calle, como el rodaje de la película de Woody Allen, y los rectores de los dos eventos hablaron en su momento para no colisionar. Si se cumple lo pactado, no habrá problemas. En la pequeña Donostia hay sitio para todo...