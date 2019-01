Diana Krall y Jamie Cullum vuelven al Jazzaldia

Dos de las grandes estrellas del jazz contemporáneo, Diana Krall y Jamie Cullum, que han ido mostrando su crecimiento en el Jazzaldia durante las dos últimas décadas, volverán a San Sebastián en la próxima edición del festival de jazz donostiarra. Además, otra versátil cantante como Neneh Cherry, que presentará su nuevo álbum 'Broken Politics', y uno de los saxofonistas más destacados de las últimas décadas, Joshua Redman, que también han visitado San Sebastián desde su juventud, se suman al programa que el Jazzaldia va destapando con sus primeros nombres.

Además, el saxofonista Donny McCaslin, que participó en el último álbum de David Bowie y en 2017 ya mostró el sonido contemporáneo y enérgico de su propio grupo, vuelve con su nuevo proyecto. Y en la misma sesión actuará la compositora y directora de orquesta Maria Schneider con la agrupación noruega Ensemble Denada. Schneider, considerada entre los valores más pujantes del jazz contemporáneo, y que cuenta con cinco premios Grammy, fue quien recomendó a Bowie que contara con Donny McCaslin, y compuso para el genio del pop la canción 'Sue (Or in a Season of Crime)', que fue el gérmen del álbum 'Blackstar'. Schneider y McCaslin interpretarán juntos esta canción al final de la doble sesión en una fecha aún por determinar, dentro de la 54 edición del Jazzaldia, que tendrá lugar entre el 24 y el 28 de julio.

Estos primeros nombres que se conocen de la programación del próximo Jazzaldia se completan con el de John Zorn y buena parte de su escudería, como ya se reveló hace dos meses. El saxofonista neoyorkino presentará un maratón de 14 bandas, bajo el nombre de Bagatelles Marathon, dividido en dos sesiones de tarde en el Auditorio Kursaal, una el 27 de julio y otra el 28 de julio. Entre los músicos participantes estarán nombres tan reputados por sus extensas e importantes carreras como Mary Halvorson, Marc Ribot, Kris Davis, Julian Lage, Dave Douglas, Joey Baron, Craig Taborn, Peter Evans, John Medeski, Ikue Mori, Erik Friedlander, Mark Feldman, Sylvie Courvoisier, Kenny Wollesen, Trevor Dunn.

Arriba, Neneh Cherry en el Jazzaldia de 2012 (Foto: USOZ). A la izquierda, Donny Maccaslin en el Jazzaldia del año pasado (Foto: Sara Santos). A la derecha, Joshua Redman en concierto en Getxo Jazz (Foto: P.URRESTI)

También en las formaciones que traerán las otras estrellas reveladas hoy se descubren músicos de gran calado. Diana Krall, que ha publicado su más reciente álbum, 'Love Is Here To Stay', al alimón con Tony Bennett, vendrá acompañada por el saxofonista Joe Lovano, uno de los más consagrados y versátiles del jazz moderno, y junto a sus habituales Robert Hurst (contrabajo) y Karriem Riggins (batería).

Del cantante y pianista Jamie Cullum, que ha mostrado en San Sebastián todas sus facetas, especialmente en su estancia en 2015 cuando actuó con piano solo, con banda y como DJ en la playa, no se ha especificado de momento en qué formato se presentará.

El trompetista Ron Miles figura entre los músicos que rodean a Joshua Redman, junto a Scott Colley al contrabajo y Dave King a la batería, y que presentarán 'Still Dreaming', último trabajo del saxofonista, y «del que se puede decir con justicia que ha sido uno de los discos de jazz más redondos entre los publicados en 2018», indica la organización del Jazzaldia.

Próximamente serán anunciados más artistas que completarán el programa del 54 Heineken Jazzaldia. Las entradas serán puestas a la venta a mediados de febrero.