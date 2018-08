Javier Sierra (Escritor): «En la literatura busco respuestas a preguntas que no tienen solución» Javier Sierra recibió el Premio Planeta 2017 por su novela 'El fuego invisible'. / RODRIGO GARCÍA/EFE El premio Planeta 2017 hablará hoy a las 19:30 horas sobre el mito del grial en el Aula de Cultura de DV en el Palacio Miramar de Donostia JAIONE ALONSO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 1 agosto 2018, 08:30

Dice que es lo más parecido a un trovador del siglo XII que va de plaza en plaza defendiendo su última novela, 'El fuego invisible', premio Planeta 2017. Javier Sierra lleva recorridos 68.000 kilómetros a través de cinco países. Hoy recala en San Sebastián, la ciudad número 46 de su gira. Esta tarde, a las 19:30 horas, hablará de 'El grial: historia y mito' en el Palacio Miramar de Donostia, dentro de las actividades programadas por el Aula de Cultura de DV. Este caballero en busca del santo grial utiliza la literatura para «encontrar respuestas a preguntas que no tienen solución».

- Como sucede en la novela, ¿esta tarde dará una conferencia acalorada y con tensión en torno al grial?

- Les voy a proponer un pequeño desafío que tiene que ver con esas verdades que damos por asentadas, no las cuestionamos y, sin embargo, merecen una revisión. Y una de esas verdades es el concepto del grial. Cualquiera te lo identificará con la copa que tuvo Jesús en la Última Cena. Cuando uno acude a los textos fuente se da cuenta de que en los Evangelios no se menciona el grial, solo se dice textualmente que Jesús tomó un cáliz, es decir, un objeto común. El término grial surge en 1180 cuando Chrétien de Troyes escribe 'El cuento del grial'. Lo dejó tan inacabado que yo he retomado ese desafío y lo he terminado en el siglo XXI.

«Previsiblemente, la serie de ficción basada en el Planeta se pondrá en marcha en 2019»

- La novela nace de su interés en la pintura románica...

- Sí, de repente descubrí en la sala del Museo Nacional de Arte de Cataluña unos frescos en los que aparecía el grial tal y como lo describe Chrétien en su cuento: «Un cuenco radiante que es capaz de iluminar una estancia en manos de una mujer». El problema está en que 60 años antes de que fuera descrito por Chrétien, estaba siendo pintado con detalle en los ábsides románicos de los Pirineos, entre Aragón y Cataluña. Cuando yo me di cuenta de que el grial se pintaba en España antes de que se contara en Europa, quise saber por qué.

- Esto lo que hace es situar el origen del grial en España...

- Exacto, es lo que yo quiero demostrar con datos históricos en la conferencia de esta tarde.

- Al final, termina convirtiendo sus investigaciones en literatura...

- Lo que hago es utilizar la literatura como una herramienta con la que poder encontrar respuestas a preguntas que no tienen solución. Cuando la razón se agota a la hora de explorar un interrogante, soy partidario de utilizar la imaginación. Y la mejor herramienta de la imaginación es la literatura.

- 'El fuego invisible' va por la undécima edición y lleva vendidos más de 350.000 ejemplares en España. Una pequeña sinopsis...

- Es el viaje de David Salas, un profesor de lingüística que regresa al Madrid de sus antepasados y toma contacto con una vieja amiga de su abuelo, Victoria Goodman. Ésta trata de introducirlo en un círculo de apasionados por la literatura que se reúnen en torno a una academia para hablar de viejos libros. Cuando David llega, están discutiendo sobre 'El cuento del grial' de Chrétien. Uno de los miembros de esa academia aparece muerto en extrañas circunstancias y Victoria trata de reclutar a David para sustituir a esa persona.

«'El fuego invisible' es mi mejor obra hasta ahora, pero no va a ser la mejor que escriba»

- ¿Las ubicaciones son tan fundamentales como los propios personajes?

- Sí lo son. Busco ubicaciones que sean reales, que incluso puedan ser visitadas por el lector, y si están bien descritas y justificadas, terminen creando en quien accede a mi novela la sensación de que es una obra que además de leerse, puede vivirse. Está generando situaciones muy curiosas. Por ejemplo, la iglesia de San Pedro el Viejo en Huesca estaba prácticamente olvidada. En lo que llevamos de año, han aumentado las visitas en un 30%. Y todas ellas eran lectores. Eso es maravilloso. La virtud perfecta de la novela es cuando consigue conmover pero también mover al lector.

- ¿Cómo es ese proceso para recrear los ambientes de su novela?

- Previamente a la escritura de la novela, yo me sumerjo activamente en el objeto de búsqueda. Y, si en este caso, se trata de buscar el grial por las iglesias románicas de los Pirineos, hago eso. Y lo hago en varias ocasiones y regreso a las iglesias en distintas épocas del año. Aplico la técnica de observación de ese niño de Teruel que fui, que preguntaba por todo y que no daba nada por sentado. Nunca juzgo desde la perspectiva de alguien que ya se ha culturizado.

- Un cosa es visitar una iglesia para documentarse y otra, como hizo en 1997, encerrarse en la Gran Pirámide de Egipto...

- Eso fue un hito vital. Napoleón no me dejó otra alternativa. Yo quería escribir un reportaje sobre la noche que él pasó en el interior de la Gran Pirámide. Sabemos que salió muy conmocionado, pero no qué es lo que le conmocionó. Pasé una noche y jamás volvería a repetirlo. Me tuve que enfrentar a muchos fantasmas, lo que me llevó más tarde a contar una historia en clave de novela, 'La pirámide inmortal'. Entré como periodista y salí como escritor.

- De Madrid al cielo, y de Teruel al mundo entero... Ha publicado en más de 40 países. Es el segundo escritor español contemporáneo más traducido; el primero en entrar en la lista de los diez más vendidos en EE.UU... Hace televisión, radio, prensa... Todo en poco tiempo.

- Fui un niño precoz. Con 12 años empecé a hacer radio en Teruel, fui un niño inquieto. Yo escribía mis primeros cuentos con ocho años, me los encuadernaba, les dibujaba la portada y hasta les ponía abajo el nombre de la editorial: Planeta.

- Y al final ganó el Planeta con 'El fuego invisible'. ¿A qué sabe este premio?

- A responsabilidad, porque sabes que vas a tener muchos lectores, mucha gente que se asoma una vez al año a un libro. Y que ese libro puede ser el premio Planeta. Y se trata de seducirlos para que sigan leyendo. A mí no me gustaría que nadie pensara que 'El fuego invisible' es una estación final, sino que es un nodo de comunicaciones con otros muchos libros.

- ¿Es su mejor obra?

- Con cada nueva obra un autor alcanza su punto culminante. Es el compendio de todos los esfuerzos que has hecho con las obras anteriores. Ésta es mi mejor obra hasta el momento pero no creo que vaya a ser la mejor que escriba. ¡Ojalá!

- «A quienes son capaces de ver lo que otros ni atisbamos. Pero sobre todo a Eva. Ella lo ve todo». Bonita dedicatoria. ¿Medio premio del Planeta es de Eva?

- La verdad es que sí. Eva es mi mujer. Es la que se ocupa de las cosas del siglo XXI para que yo pueda estar en el siglo XIII persiguiendo el grial. Es mi mano derecha.

«La virtud perfecta de la novela es cuando logra conmover pero también mover al lector»

- ¿Qué le espera por delante?

- Hace dos días que ha salido la edición del audiolibro de 'El maestro del Prado', leída por mí. En Estados Unidos, los grandes autores leen algunas de sus obras. Aquí en España está empezando a llegar y me he puesto al frente de este cambio. Luego, hay un proyecto que previsiblemente se pondrá en marcha en 2019: una serie de ficción inspirada en 'El fuego invisible'. Y también tengo en cartera tres proyectos de libros. Este verano elegiré uno. Hasta dentro de dos o tres años, no tendré nuevo libro. Mi idea no es crear un 'fast food' literario. Prefiero que los libros sean menos y buenos que muchos y flojos.