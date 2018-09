Javier Balda muestra sus 'frecuencias' más personales en la ganbara del KM Javier Balda posa ante sus obras en la exposición presentada ayer en el Koldo Mitxelena. / LUSA El artista navarro afincado en Donostia desnuda su «biografía de imágenes» y expresa su deseo de que «tras la reforma del edificio se mantenga esta sala» MITXEL EZQUIAGA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 13 septiembre 2018, 07:20

Javier Balda se desnuda en la ganbara del Koldo Mitxelena. Es un desnudo metafórico y abstracto («la abstracción es mi forma de ver la realidad») que ofrece una cara poco habitual de la obra del creador navarro afincado desde hace años en Donostia. Balda (Pamplona, 1958) inaugura hoy la muestra 'Maiztasunak - Frecuencias', una especie de autobiografía compuesta de imágenes urbanas, arquitectónicas y hasta de collages de revistas, distorsionadas todas ellas por su personal mirada.

Balda, que presentó ayer la exposición junto a María Jose Telleria, directora foral de Cultura, se mostraba feliz por volver a exponer en San Sebastián seis años después de su última muestra en la galería Altxerri. Lo hace, además, en la ganbara del KM, un espacio que conoce bien porque ha sido comisario y organizador de numerosos citas en este original txoko del centro cultural. «Espero que la sala se mantenga tras la anunciada reforma del edificio, porque la ganbara ha sido laboratorio, marco de experimentación y escenario de homenaje a grandes artistas. Por su tamaño, personalidad e historia ha sido un lugar único en el paisaje cultural reciente, así que espero que siga siendo el punto importante que es», dijo.

Frecuencias Lugar Sala 'ganbara' del centro cultural Koldo Mitxelena. Qué Obra menos conocida de Balda: collages, videos, lienzos... Fechas Hasta el 10 de noviembre.

A la ganbara llegan las 'frecuencias' de Balda. «Utilizo el término 'frecuencias' en su doble acepción: como repetición cíclica de un fenómeno y como emisión de ondas y sonidos. He rescatado obras de los últimos años, trabajos que no he solido mostrar en público, desde collages realizados a partir de revistas hasta videos que hasta ahora realizaba para mí mismo, por puro placer, y que ahora tienen su sentido en este marco». Una 'banda sonora' de frecuencias envuelve al visitante de la sala.

Son imágenes «que tomo de manera aleatoria y con las que juego y experimento». El resultado es un recorrido por la abstracción y el mundo personal de Balda «en el que importa sobre todo la reacción del espectador, porque considero que en el arte lo fundamental es la percepción de quien recibe la obra», agrega un artista que combina su tarea creativa con el comisariado y otros trabajos relacionados con las artes plásticas.

El anticine y 'Bilbao'

En ese recorrido es fundamental «la suma de materiales, como los libros de artistas situados en el centro de la sala, el propio catálogo y unos vídeos en blanco y negro que reconozco que son deudores de las películas de experimentación de José Antonio Sistiaga, del anticine de Javier Aguirre o de 'Bilbao', la película de Bigas Luna que esta misma semana emitía La2 de TVE y que fue un referente en la época en que fue realizada». El catálogo «es más un libro que completa la experiencia y que arroja luz a los materiales expuestas en la sala», matiza el artista.

La muestra estará abierta al público hasta el 10 de noviembre. Javier Balda agradeció a Ana Salaverría, responsable de las exposiciones del Koldo Mitxelena hasta su reciente jubilación, el apoyo brindado para que la exposición se convirtiera en realidad.