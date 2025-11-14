«Ganar con un dibujo de Mujica es un honor»

Tres años después de su primer galardón en el prestigioso concurso internacional World Press Cartoon, el ilustrador guipuzcoano y colaborador de DV Iván Mata ha ... obtenido el tercer premio en la categoría de Caricatura. Esta vez ha sido por un dibujo del expresidente uruguayo fallecido hace unos meses Pepe Mujica, uno de sus referentes. Mata recibe el galardón con «especial ilusión», en un momento en el que el humor gráfico «está casi en cuidados paliativos».

El ilustrador explica que este certamen, en el que en 2021 también recibió el mismo reconocimiento, llevaba dos años sin celebrarse, «y los que estuvimos ahí sabemos de la complejidad de que se volviera a celebrar algo así». Por eso reconoce la «doble alegría» que le produce este premio, «por el regreso del concurso», por un lado, y por el reconocimiento a su trabajo que compartió con su hijo, con el que fue a recoger el galardón. Además, remarca, lo obtiene con una caricatura «de un referente para mí, Pepe Mujica», del que destaca «su coherencia». «Es una persona que siempre me ha fascinado. Mujica representa una forma de estar en el mundo basada en la humildad y la honestidad. Llegó y perduró en el poder sin alejarse de su forma de vida», le recuerda.

La ilustración la dibujó a modo de tributo a su figura. «Ya se veía venir que estaba muy enfermo y quise hacerle un homenaje. Ya lo había dibujado antes. No necesité ni fotos. Su rostro lo tengo grabado por la cantidad de veces que lo he analizado», asegura Mata, que explica que depende de la obra, puede dedicar desde hora y media hasta cinco horas. «Trabajo bastante rápido porque mi estilo necesita frescura. Si lo alargo demasiado se pierde la naturalidad», indica.

El dibujante, que ha publicado en este periódico decenas de trabajos para ilustrar críticas literarias o eventos como las regatas de la Concha, reconoce su propia evolución en este arte. «Para mí la investigación plástica es fundamental. No me interesa repetir fórmulas. Necesito cambiar y probar materiales nuevos. Últimamente he vuelto al óleo, a los orígenes de cuando pintaba de chaval. Me gusta explorar técnicas. Combino lo digital con lo tradicional».

Y reivindica la caricatura y el humor gráfico en la prensa para evitar caer «en lo políticamente correcto» y sobrevivir. «Muchos medios no arriesgan y la caricatura es lo contrario, es interpretación y visión crítica. Los diarios que apuesten por ser valientes, por mantener una voz propia, serán los que de verdad sobrevivan. Los lectores también lo demandan, les encanta», asegura.