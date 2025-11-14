Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iván Mata, junto a la caricatura de Pepe Mujica que le ha valido el premio del World Press Cartoon.
Iván Mata

«Ganar con un dibujo de Mujica es un honor»

Iván Mata, ilustrador donostiarra y colaborador de DV, recibe el World Press Cartoon por su caricatura del expresidente uruguayo, «a quien admiro por su coherencia»

Álvaro Guerra

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Tres años después de su primer galardón en el prestigioso concurso internacional World Press Cartoon, el ilustrador guipuzcoano y colaborador de DV Iván Mata ha ... obtenido el tercer premio en la categoría de Caricatura. Esta vez ha sido por un dibujo del expresidente uruguayo fallecido hace unos meses Pepe Mujica, uno de sus referentes. Mata recibe el galardón con «especial ilusión», en un momento en el que el humor gráfico «está casi en cuidados paliativos».

