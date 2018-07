'Itsasontziak. Erreskatean!' filmaren estreinaldia Elias da protagonista nagusia. Iaz ekoitzitako animaziozko film norvegiarrak pertsonak izango balira bezala jokatzen duten itsasontziak ditu protagonista Viernes, 20 julio 2018, 10:50

Ostiral honetan estreinatuko da 'Itsasontziak. Erreskatean!' filma zinema-aretoetan, euskaraz. Honekin, Zineuskadiren bidez Eusko Jaurlaritzak bultzatzen duen Zinema Euskaraz programari esker aurten oraingoz euskaraz estreinatutako filmak sei izango dira.

Aste honetan estreinatuko den filmaren jatorrizko izenburua 'Elias og Storegaps Hemmelighet' da. Izan ere, 2017ko animaziozko film norvegiarra da 'Itsasontziak. Erreskatean!', Simen Alsvik eta Will Ashurstek zuzendua, eta 'Cars'-ekin alderatu izan dute, adieraziz oraingo honetan itsasontziekin egin dutela Pixar etxeak autoekin egin zuena: gizaki itxura eman.

Big Harbor hiritik larrialdi-deia jasoko duen salbamenduko itsasontzia da Elias, filmeko protagonista nagusia. Ekaitza dator eta laguntza behar dute Zulo Beltza izeneko haitzuloan hondoa jo duen itsasontzietako bat erreskatatzeko. Izandako ausardiaren sari moduan, tokiko erreskateko itsasontzi bihurtzeko aukera eskainiko diote eta, ondorioz, Eliasek bere lagunak utzi eta hirira bizitzera joan beharko du.

Baina hiriko bizimodua ez da espero zuena. Han jakingo du, adibidez, badela talde bat legez kanpoko metodoak erabilita kliman eragina duen harribiltxi baten bila dabilena. Horiei aurre egitea erabakiko du. Lortuko du bere kasa, edo bere lagunen laguntza beharko du?

Udazkena ere estreinaldiz beteta dator. Zinema Euskaraz programako ohiko ikusleek, besteak beste, film hauek ikusteko aukera izango dute: 'Small foot' (Warner Bros. Espainia), 'The House with a Clock in Its Walls' (Eone Entertainment) eta 'Udare erraldoiaren istorio sinestezina' (Drackmagic).

'Itsasontziak. Erreskatean!'Donostiako Sade Antiguo Berri eta Errenteriako ACEC Multicines Niessen aretoetan izango da ikusgai Gipuzkoan; Getxo Zinemak, Leioako Yelmo, Barakaldoko Yelmo Megaparken eta Bilboko Muticines 7-n Bizkaian eta Florida zinemetan, Gasteizen.