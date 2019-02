Ismael Serrano y Joana Serrat ofrecen sendos conciertos acústicos en solitario También hoy jueves el Dabadaba recibirá a The Urban Voodoo Machine y el Doka acogerá un tributo a Queen JUAN G. ANDRÉS Jueves, 28 febrero 2019, 07:06

Ismael Serrano y Joana Serrat actuarán hoy en diferentes escenarios pero con el mismo formato, en solitario y acústico. El madrileño volverá a Donostia para tocar en el Victoria Eugenia (20.00 horas, 22 euros) mientras que la catalana lo hará en la Cripta del Convent Garden (20.00, 8/10 euros) acompañada por la donostiarra Autumn (Nuria Culla), que ejercerá de telonera.

También hoy jueves el Dabadaba albergará la actuación de The Urban Voodoo Machine (21.00, 12/15), un heterodoxo combo británico que mezcla, rock, blues, folk y otras músicas, mientras que el Doka recibirá a Dr. Queen (19.30, 18/22 euros), tributo a la banda que lideró Freddie Mercury.

Serrano (Madrid, 1974) regresa a la capital guipuzcoana ocho meses después de llenar el Auditorio Kursaal para ofrecer una extensísima función acompañado de su banda. Hoy en el Kursaal comparecerá en solitario dentro de 'Hoy es siempre. Todavía', gira con la que celebra los 20 años de «una carrera repleta de enormes éxitos de la canción popular». «Para festejar este aniversario, Ismael Serrano ha puesto en pie un proyecto muy especial con el que recalará en el Teatro Victoria Eugenia. Una cita en la que el público disfrutará de los éxitos de siempre, pero también de temas inéditos y de versiones de canciones de otros grandes autores que han influido en su carrera. Todo ello, con una puesta en escena en la que la magia, el cine, el teatro y el espectáculo multidisciplinar convergen», advierten desde Donostia Kultura.

Por otra parte, Joana Serrat (Vich, 1983) desplegará su mezcla de folk, pop y rock en la Cripta, donde presentará su cuarto álbum, 'Dripping Springs' (2017), en un ambiente de pleno intimismo. Según la promotora Get In, la cantautora catalana «fascina y atrapa por igual con una voz y una música casi terapéuticas, y lleva al directo sus composiciones de un modo maravilloso con el que está llenando salas de medio mundo».

La velada de Convent Garden la abrirá Autumn, alias de la artista donostiarra Nuria Culla, habitual en los locales y festivales de su ciudad que recientemente ha debutado con el EP 'Lluvia de marzo en Venecia' (2018).

Cabaret y homenaje a Queen

The Urban Voodoo Machine es el proyecto de Paul-Ronney Angel, que tomó como inspiración el blues del Delta del Mississippi sin olvidar los ritmos gitanos, la actitud punk y una estética cercana al cabaret siniestro. Han girado con bandas como The Pogues y New York Dolls. La revista 'Classic Rock' describió sus conciertos como «ese sucio lugar en el que Tom Waits, Nick Cave y Dick Dale disfrutan junto a Ennio Morricone de una jornada de burlesque sin fin».

Por último, el 'Bohemian Tour' de Dr. Queen, alias del argentino Jorge Busetto, pasará por Donostia con el marchamo de ser uno de los mejores homenajes al grupo de Freddie Mercury.