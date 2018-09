'Isidoro Fagoaga, el tenor olvidado', una biografía para recuperar al artista Memoria. Germán Ereña con el libro sobre Fagoaga. / A. C. Germán Ereña publica un libro sobre el cantante y escritor bidasotarra con el respaldo del Ayuntamiento de Bera y el Gobierno de Navarra ALICIA DEL CASTILLO BERA. Viernes, 28 septiembre 2018, 06:49

Tras muchos años de trabajo, de idas y vueltas desde su Eibar natal hasta Bera y hasta Irurita, en Baztan, Germán Ereña Mínguez tiene entre sus manos, recién salido de imprenta, su libro sobre Isidoro Fagoaga, el tenor beratarra olvidado hasta hace un tiempo y reivindicado después.

El pasado año el Ayuntamiento de Bera, localidad natal de Fagoaga, y un grupo de vecinos organizaron, en el 125 aniversario de su nacimiento, una serie de actos a lo largo de todo el año para que «no se olvide quién fue ni la importancia que tuvo en la escena artística internacional». El libro, que relata la trayectoria del intérprete y escritor bidasotarra «con la intención de revitalizar su recuerdo y apartarlo para siempre del olvido» es, de alguna manera, el colofón al trabajo desinteresado de todos ellos.

Coeditado por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Bera, ayer se presentaba en el mismo consistorio. Esta biografía narra, a lo largo de 28 capítulos, la historia del contenido de unos baúles que pertenecieron al curioso e ilustre personaje navarro que, por motivos políticos y culturales, habían permanecido prácticamente en el olvido. Investigados por German Ereña durante años, la documentación y todos los papeles encontrados en los baúles han permitido desvelar una ingente información personal, fotográfica y periodística, testigo de la notable vida artística y literaria de un bidasotarra que amó a su tierra sintiéndose por igual vasco y navarro.

Además de las páginas impresas, el libro ofrece un importante complemento en formato digital. Se trata de ciento siete apéndices (artículos, cartas, críticas, anécdotas y memorias) a los que acompañan más de cien reproducciones fotográficas que recogen algunos de los momentos más interesantes relacionados con la vida de este destacado personaje navarro.

En el exilio

Isidoro Fagoaga Larrache (Bera, 1893-Donostia-San Sebastián, 1976) fue un tenor que triunfó durante los años 20 y 30 del siglo XX en los principales teatros de España, Portugal, Italia (cantó durante siete temporadas en La Scala de Milán) y Argentina. En abril de 1937, al conocer la noticia de que Gernika había sido bombardeada por las tropas sublevadas, en un gesto de compromiso con su pueblo, abandonó la vida artística para siempre y se exilió en San Juan de Luz, dedicándose desde entonces a su otra gran pasión: la escritura.

Fagoaga recuperó e impulsó la revista humanista 'Gernika' en Iparralde y en Buenos Aires, lugar donde escribió decenas de artículos para el periódico 'La Prensa', la mayoría de ellos relacionados con Euskal Herria y su cultura.

Germán Ereña Mínguez no se lo podía creer cuando en 2004 y no en la casa de Fagoaga en Bera, sino en casa de unos parientes, en Irurita, en el Valle de Baztan, aparecieron, en un sótano, los baúles del tenor. «Las kutxas no eran un mito, existían de verdad». Y en ellas, la ropa de sus actuaciones, recortes de prensa, sus pelucas, el maquillaje... Germán es más conocido como el atabalero de la Banda de Txistularis en su Eibar natal. Se aficionó a la ópera en su época de estudiante. Más tarde, al descubrir la música de Richard Wagner, surgió la figura de Fagoaga, que despertó su interés, por su estrecha relación con la obra del compositor alemán. Pasaría años estudiándolo, entrevistando a quienes lo conocieron, hasta llegar a los baúles y ahora, enseñar a todos quien fue Isidoro Fagoaga. El precio de venta del libro 'Isidoro Fagoaga. El tenor olvidado', es de 20 euros.