Irene Arrarats itzultzailea euskaltzain oso izendatu dute
Andres Alberdi hizkuntzalariaren hutsunea beteko du hernaniarrak
J. Agirre
Ostirala, 28 azaroa 2025, 13:29
Irene Arrarats hizkuntzalari hernaniarra euskaltzain oso izendatu du Euskaltzaindiak ostiral honetan, Bilboko egoitzan egin duen azaroko osoko bilkuran euskararen akademiaren arautegiak eskatzen duen gehiengo osoa eskuratuz. Orain, euskaltzain oso berriak zortzi hileko epea du sarrera hitzaldia prestatzeko. Pasa den uztailaren 1ean 75 urte bete eta emeritu izatera igaro zen Andres Alberdi hizkuntzalariaren hutsunea beteko du, hartarako hautagai bakarra izanik. Era berean, epe berdina izango du erantzunezko idazkia egin behar duen euskaltzainak berea prestatzeko
Irene Arrarats Lizeaga (Hernani, Gipuzkoa, 1967) Geografia eta Historian lizentziatu zen, Deustuko Unibertsitatean. Bere ibilbide profesionalean, euskarazko prosa lantzeari lotu zaio hasieratik, kazetaritzako idazkuntza lantzeari bereziki, eta alor horretan dihardu orain ere.
Euskaldunon Egunkarian aritu zen 1991tik 2003ra arte, estilo zuzentzaile eta itzultzaile lehenbizi, eta euskara arduradun gero. 2003an bertan hasi zen euskara arduradun Berria egunkarian, eta horretan dabil harrezkero. 2001ean argitaraturiko Egunkariaren azken estilo liburuaren egileetako bat izan zen, eta orain Berriaren estilo liburuaren zuzendaria da. Era berean, hizkuntzari buruzko 'Ezer ez eta festa' podcastaren egileetako bat da.
Euskaltzaindiarekin ere hartu-eman handia izan du Arraratsek 2007az geroztik, eta zenbait batzordetan aritzen da: Hiztegi Batuko lantaldean (2007-2017), Exonomastika batzordean (2009-), Euskaltzaindiaren Hiztegia lantaldean (2017-) eta Euskara Batuaren Eskuliburuaren Batzordean (2017-). Akademiak euskaltzain urgazle izendatu zuen 2018an.
Irene Arraratsek feminismoa eta euskara uztartu ditu bere ekarpen teorikoetan. Itzultzaile ere aritzen da, eta, besteak beste, Monique Wittigen 'Pentsamendu heterozuzena' (2017, beste batzuekin batera), Simone de Beauvoirren 'Bigarren sexua saiakera' (2019), Nancy Fraserren 'Kapitalaren lantegi ezkutuak: mapa bat ezkerrarentzat' (2021, beste batzuekin batera), Marjane Satrapiren 'Persepolis' komikia (2023) eta Atef Abu Saiden 'Gazako egunerokoa' lekukotasun liburua (2024) euskaratu ditu.
Ia parekidetasuna
Era berean, Arrarats Euskaltzaindiak 1918tik izendatutako 101. euskaltzain osoa da. Egun, 24 euskaltzain osoz -13 gizonezko eta 11 emakumezko- dira. Adolfo Arejita, Aurelia Arkotxa, Sagrario Aleman, Irene Arrarats, Miren Azkarate, Bernardo Atxaga, Itxaro Borda, Jean-Baptiste Coyos, Jon Casenave, Asun Garikano, Roberto Gonzalez de Viñaspre, Jabier Kaltzakorta, Joseba Lakarra, Miren Agur Meabe, Alfontso Mujika, Miren Lourdes Oñederra, Paskual Rekalde, Patxi Salaberri, Pello Salaburu, Castillo Suarez, Ana Toledo, Andres Urrutia, Miriam Urkia eta Mikel Zalbide.
Horretaz gain, 75 urte beteta emeritu diren 12 euskaltzain daude, denak gizonezkoak: Andres Alberdi, Jean-Louis Davant, Patxi Goenaga, Andres Iñigo, Xabier Kintana, Jose Luis Lizundia, Beñat Oihartzabal, Andoni Sagarna, Ibon Sarasola, Patxi Uribarren, Xarles Videgain eta Patxi Zabaleta