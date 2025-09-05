Irailaren 21ean itxiko da Manuel Lekuona Sarirako hautagaitzak aurkezteko epea
Euskal kulturarekiko ekarpen eta konpromiso adierazgarria duten pertsonen proposamenak eskatzen dira
Ostirala, 5 iraila 2025, 10:56
«Musika ondare tradizionala berreskuratu, zaindu eta transmititzeko egindako lanagatik» eman zitzaion Eusko Ikaskuntzaren 2024ko Manuel Lekuona Saria Juan Mari Beltran musika interpretatzaile, ikertzaile, sustatzaile eta irakasleari. Orain, irailaren 21era arte aurkeztu ahalko dira 2025erako hautagaitzak.
Eusko Ikaskuntzak jakiarazi duenez, behin hautagaitzak onartuta, urriaren 13tik 19ra bozketa jarriko du abian bere web orriaren bidez. Azken boto kontaketa hurrengo proportzio hauetan egingo da: %30 Eusko Ikaskuntzako kideen botoekin, %10 euskal komunitate globaleko kideenekin eta %60 epaimahai instituzionaleko botoekin. Erabakia urrian jakinaraziko da eta sarituak Remigio Mendiburuk sortutako brontzezko eskultura jasoko du.
Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona Saria 1983an sortu zen eta ordutik jaso duten pertsonen zerrenda luzea da, besteak beste, Jorge Oteizak, Eugene Goyhenechek, Micaela Portillak, Menchu Galek, Xabier Amurizak, Mari-Jose Azurmendik edota Manuel Lekuona berak. 2024an Juan Mari Beltranek jaso zuen, esan bezala.
Sariaren oinarrien arabera, proposatzen diren pertsonak nabarmenak izan behar dira beren bizi ibilbidean, ez ezinbestean unibertsitate alorrarekin lotuta. Halaber, euskal kulturarekiko ekarpen eta konpromiso adierazgarria izan beharko dute, baita balore unibertsala ere. Hautagaiaren lanaren dibulgazioa ere kontuan izango da.
Era berean, emakume eta gizonen arteko berdintasuna bultzatze aldera, emakumezkoen hautagaitzak sustatuko dira. Gainera, Euskal Herriko lurralde errealitate ezberdinak islatzen dituzten pertsonak lehenetsiko dira.
