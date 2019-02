Una invitación a soñar en duermevela MIKEL FRAILE Carmen Calvo expone en la Sala Kubo Kutxa del Kursaal más de 60 obras que repasan medio siglo de trayectoria ALBERTO MOYANO San Sebastián Jueves, 7 febrero 2019, 12:53

La irrupción del objeto, siempre meditada, nunca caprichosa, en todo tipo de soportes artísticos es la protagonista de la exposición 'Matar al sueño (1969-2019)' de la Sala Kubo Kutxa del Kursaal que repasa medio siglo de trayectoria de Carmen Calvo (Valencia, 1950). A través de más de sesenta piezas, entre pinturas, fotografías, esculturas, collages, montajes y libros intervenidos, la artista valenciana, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2013, sumerge al visitante en una suerte de surrealismo en duermevela en la que precisamente la introducción de esos objetos obliga a modificar la mirada sobre el conjunto de la obra. Y eso que «mi obra no es tan fácil», reconocía este jueves Carmen Calvo durante la presentación de la muestra.

El recurso a todo este tipo de soportes no impide que Calvo se considere ante todo «una pintora» porque «también se puede pinta con objetos». Ahí está para demostrarlo su obra de 1997 para la Bienal de Venecia 'Una conversación', en la que un gran cubo, de cuatro por cuatro por cuatro metros, acoge decenas de objetos que se multiplican a través de un juego de espejos. «Sorprende el esfuerzo físico que una mujer ha sido capaz de desplegar en esta obra», ha apuntado el comisario de la muestra, Alfonso de la Torre, vinculado hace años a la artista valenciana y que ya en este mismo espacio ya se encargó, entre otras, de la muestra dedicada a Marta Cárdenas.

En esta ocasión, la sala Kutxa del Kursaal ha vuelta a transformarse para acoger este recorrido por la obra de Carmen Calvo que arranca con una predicción de la madre de la artista: «La pintura te volverá loca». De la Torre señaló que «es cierto que la volvió loca en el cumplimiento de su destino, no se entiende al artista sin un desarreglo, pero Carmen Calvo no está loca», indicó el comisario, quién recalcó que «es de las artistas de mayor rigor que he encontrado en 35 años». En el espacio situado en el altillo muestra algunas de los trabajos fotográficos más recientes de Calvo, mientras que ocupa un lugar central el 'globo terráqueo' titulado 'Et pourlèche la face ronde' o a las pizarras de la obra 'Sin título', 1996-1997), prestada por el Reina Sofía, con palabras de Rimbaud o Duchamp. Carmen Calvo tiene obra en algunos de los principales museos y colecciones particulares del país, de donde proceden buena parte de las piezas que se pueden contemplar en esta exposición. También merece mención especial sus 'Recopilaciones' y 'Paisajes', mostrados en 1980 en la histórica muestra celebrada en el Solomon R. Guggenheim de Nueva York, en donde Calvo fue una de las dos mujeres que tomaron parte.

Exposición de Carmen Calvo en la sala Kubo. / MIKEL FRAILE

Carmen Calvo no quiso profundizar excesivamente en sus procesos creativos, ni en la elección de los materiales, pero durante su alocución ha ido dejando pistas sobre su forma de trabajar. Así, explicó que en el origen de la concepción de una obra «tiene que haber un guion y para mí, siempre es el dibujo. Saco las frase de leer y los objetos, de mirar. Hace falta ver, leer, escuchar. No me invade el objeto, yo invado al objeto», matizó, antes de recalcar su objetivo de que su obra no deje «indiferente» al espectador. «A mí me dicen cosas curiosas, pero aquí estoy», dijo con humor. Y cabe destacar que aunque comenzó por evitar la titulación de sus obras, posteriormente ha dado rienda suelta a su gusto por el lenguaje. Así, 'Al verles se diría que lloran al dormir' (1999), 'Viaje nunca hecho' (1999) o 'A menudo miraban su puerta oscura y negra' (2005) están presente en la sala donostiarra.

Tras la clausura de 'La idea de un signo-Colección Sánchez-Ubiría' el 20 de enero, esta exposición, que se abre mañana al público y permanecerá instalada hasta el 5 de mayo, ofrece un recorrido «canónico e impuro», en palabras del comisario de la muestra, que permitirá ver por primera vez en Donostia las obras realizadas por Calvo en gran formato.