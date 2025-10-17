Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios
Logo Patrocinio
La exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' se inauguró el pasado jueves sin el Picasso Pepe Marín

La investigación apunta a que el cuadro de Picasso desaparecido nunca llegó a Granada

Las pesquisas se centran en el periodo que va del 25 de septiembre, cuando se encontraba en una colección particular y se almacena por parte de la empresa, hasta el 2 de octubre, cuando sale de Madrid

M. Victoria Cobo

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:57

Comenta

El caso del 'Picasso perdido' suma un nuevo capítulo, con el objetivo claro de averiguar qué ha pasado con el cuadro del pintor malagueño, ' ... Naturaleza muerta con guitarra', tasado en 600.000 euros. La investigación apunta a que nunca llegó a la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte' del Centro Cultural CajaGranada, como estaba previsto, tal y como informan fuentes cercanas a la investigación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3

    La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso
  4. 4 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  7. 7 Imanol Pradales recuerda la clave para hacer dinero: «Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente»
  8. 8

    Cuatro detenidos en Biarritz por un intento de atentado contra un opositor a Putin
  9. 9

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  10. 10 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La investigación apunta a que el cuadro de Picasso desaparecido nunca llegó a Granada

La investigación apunta a que el cuadro de Picasso desaparecido nunca llegó a Granada