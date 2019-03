Invasión de estímulos en el ComikD

Un peculiar microcosmos habitaba el viernes en el auditorio del Kursaal y junto a él, un variado catálogo de comportamientos de eternos adolescentes. La tercera edición del Salón del Cómic y Manga de San Sebastián dio la bienvenida en su arranque a centenares de incondicionales de las viñetas cuya única misión fue la de disfrutar con superhéroes y criaturas fantásticas. Uruk-hai, una enorme criatura mitad orco mitad trasgo atrapaba centenares de selfis en la entrada. Una vez dentro, parecía complicado no perderse entre las diferentes salas del auditorio, repleto de stands sobre cultura japonesa y coreana, zonas de conferencias y exposiciones así como numerosos puestos de merchandising perteneciente a las más famosas series de manga y anime y superhéroes de Marvel y DC. Pero la gente se desenvolvió con descaro, evitando zombies que acechaban por todas las esquinas. La cúpula de descontaminación fue precisamente uno de los focos de atención del Salón y el culpable del monstruoso griterío. Porque uno sabía que entraba, pero no cuándo podría salir de allí... Leire fue una de las valientes que se atrevió con los muertos vivientes. Alrededor de la guillotina se encontraban Antonio y el pequeño Ametz, de ocho años, minutos antes de ser decapitados. Las áreas K y L no pararon de recibir jugadores durante toda la tarde. Duelos de espadas de gomaespuma, tiro al plato y juegos de Warhmmer sumergieron a los visitantes en universos de fantasía. Como auténticos caballeros medievales, Aritz y Jon luchaban en un duelo a muerte. El juego de mesa Capitan Sonar atrapó durante unas horas a Jon, Asier y Mikel. Un año más la zona Japón no faltó a la cita, un espacio dedicado a la cultura japonesa donde se impartió un taller de iniciación al japonés y una charla para desenvolverse con soltura si viajamos a este país. Además de este espacio, la zona Corea compartió protagonismo en el Salón. Corea del Sur, país de moda dentro de la cultura manga, incluyó una proyección de videoclips y Random Dance k-pop para los más extrovertidos, como Lucía, Brooke y Anabel, fans de los grupos de k-pop BTS y Red Velvet. Este sábado habrá charlas webtoon, un vestidor para probarse hanbok (el vestido tradicional coreano) concurso de k-pop y juegos tradicionales coreanos como el Yutnori y el Gonggi. La mayoría de los asistentes a la feria eran reincidentes y todos ellos se detenían en los puestos de merchandaising sin poder contener la tentación de hacerse con alguna lámina de Dragon Ball o un muñeco Funko. La jornada de hoy promete mucho. El concurso de cosplay, torneos de Quidditch, zombies y más zombies agitarán los ánimos en el gran Salón.