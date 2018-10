«No nos interesa hacer arqueología musical» Pisabarro, en el centro, lidera Ghost Number & His Tipsy Gypsies. / DV Ghost Number & His Tipsy Gypsies despiden hoy su gira en el Dabadaba, donde celebrarán Halloween JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 31 octubre 2018, 06:45

Ha pasado un año y medio desde que Ghost Number & His Tipsy Gypsies lanzaron su debut 'From Dawn To Dust' (2017). En todo este tiempo, el grupo donostiarra que mejor mezcla estilos tan diversos como el swing, el country o el calypso ha ofrecido más de 40 actuaciones en toda España, y hoy miércoles despedirán la gira con una cita «muy especial» y llena de sorpresas en el Dabadaba. El concierto, al que se sumarán varios músicos invitados -saxo, trombón, percusión latina...-, coincide con la noche de Halloween y habrá concurso de disfraces. La fiesta comenzará a las 21.00 horas y la entrada cuesta 9 euros en venta anticipada y 13 en taquilla.

El proyecto lo integran ocho personas pero su alma mater e ideólogo es David Pisabarro, alias Ghost Number o 413. La primera formación del grupo data de 2014 y según recuerda David, no fue fácil encontrar músicos que quisieran subirse con él a una nave sonora tan singular. «Les decía 'Vamos a hacer calypso, swing y country' y salían corriendo», rememora entre risas. Sin embargo, ya en los primeros conciertos obtuvieron una «acogida sorprendente y cálida» que siempre ha ido a más: «No nos esperábamos conectar con tantísima gente».

A la pregunta de si son conscientes de su condición de rara avis en el panorama musical vasco, Pisabarro responde que «todas las bandas tienen su toque singular», y destaca que, en su opinión, un músico «debe partir de un sentimiento individual un tanto egoísta: hacer algo en lo que uno crea hasta el final y ser honesto con uno mismo y, por ende, con los demás».

Swing, folk y rock fronterizo, ritmos afrocubanos y de Europa del Este, country western y swamp-blues son algunos de los estilos que bullen sin freno en la coctelera de los Tipsy Gypsies. Su exótico sonido tiene un toque vintage, debido en parte al uso de instrumentos como el banjo, el violín o la trompeta, pero ello no les impide sonar modernos. «Agradezco mucho el comentario porque es el equilibrio que he intentado mantener desde el principio. Hoy tenemos muchísima música interiorizada, más de la que pensamos, y si escuchamos bien lo que queremos decir, está ahí dentro, al alcance de uno mismo. Supongo que en nuestro caso sale de forma natural: hay influencia de música de hace mucho tiempo, sí, pero diría que nos influyen más las cosas actuales. No nos interesa hacer arqueología musical ni una copia exacta de algo que ya pasó», subraya.

Próximo disco «más junglero»

A Pisabarro se le hace difícil escoger sus actuaciones favoritas de este año, pero se anima a destacar algunas tan memorables como las del Hondarribia Blues Festival -«fue una pasada»-, el Cazorla Blues Festival -«un lugar precioso y un ambiente increíble»- o el Jazzaldia. «Ha sido un lujazo, nos han llamado de sitios maravillosos y hemos conocido a gente increíblemente maja. Las críticas de la prensa especializada y del público también han sido positivas», asegura el músico, que entre todos los piropos recibidos destaca uno de hace tiempo: «Me dijeron que hacemos música de funeral pero alegre y cañera». También han estado en el top 4 de discos nacionales de la 'Dirty Rock Magazine' y en el número 8 del apartado Americana en 'Mondo Sonoro'. En septiembre, además, fueron reconocidos como Talento Emergente en los Premios Nacionales de la Música y las Artes Pop-Eye, organizados en el marco del Festival Cáceres Pop Art: «Es una forma bonita de coger aire para 'parar' y trabajar en el siguiente material, estamos muy contentos».

Su segundo álbum les gustaría publicarlo en 2019 y de momento, pueden adelantar que será «un poco más junglero, un pelín más oscuro y sucio quizás». No tienen «nada premeditado en cuanto a los estilos», pero Ghost Number avanza que «está brotando lo inevitable». «Tendrá toques de calypso y cumbia, que es lo que más escucho desde hace un tiempo, sin olvidar el swing y, tal vez en un perfil más bajo, el country», concluye.