Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com El casco será 'bautizado' con sidra antes de llegar al agua y ser remolcado a la dársena industrial. La organización pide que el público vaya a Pasaia en transporte público

La nao este jueves en Albaola en pleamar, con el agua rozando el casco. La botadura se ha fijado este viernes también en pleamar.

No será bautizado con una botella de champán, como ocurre en otras botaduras, sino con sidra. Y sin romper botella: el líquido será arrojado simbólicamente sobre el casco. La nao San Juan llegará al mar a las cinco de la tarde de este viernes en un acto que se prevé multitudinario cuando el 'cascarón' surque las aguas de la bahía pasaitarra amarrado a uno o dos de los remolcadores del puerto.

Horario 15.30 Acto dentro de Albaola con instituciones y una representación del gobierno de Canadá

17.00 La nao desciende hasta el mar por la rampa del astillero. Se estima que puede tardar media hora

17.30 La nao es remolcada por el interior de la bahía pasaitarra hasta la dársena industrial

Los técnicos trabajaban este jueves intensamente en los preparativos de la botadura mientras los curiosos seguían acercándose a la factoría marítima de Albaola para ver el barco de cerca. Los actos oficiales de este viernes, que podrán seguirse en directo a través de diariovasco.com, comienzan a las 15.30 con un acto institucional en el interior de Albaola, presidido por el lehendakari y con representación de los gobiernos central y canadiense, además del embajador de Canadá en España y el embajador español en Canadá. Será un acto de aproximadamente una hora.

A las 17.00 se prevé la botadura. Tras su 'bautismo' de sidra, bebida íntimamente unida a la historia de los balleneros, el cascarón de la nave irá descendiendo hacia el mar por la rampa del astillero. El casco va cargado con 50.000 kilos de piedras, a modo de lastre, para garantizar su estabilidad y evitar que ocurra un susto como el que sufrió en 1992, por ejemplo, la réplica de la nao Victoria en la Expo de Sevilla. No en vano la entrada del barco al agua coincide con la pleamar, para reafirmar la seguridad. No obstante, siempre hay incógnitas sobre el comportamiento de una nave construida con los métodos de hace 500 años. «La operación puede durar en torno a media hora, pero no lo sabremos hasta la hora de la verdad».

Un pequeño grupo de tripulantes irá dentro del barco para realizar los trabajos necesarios y varias embarcaciones acompañarán a la nao. Los invitados viajarán a bordo de dos catamaranes.

Una vez en el agua uno de los remolcadores del puerto llevará el San Juan, aunque habrá un segundo remolcador más preparado: los Facal 17 y 18. Será entonces el recorrido por la bahía hasta la dársena industrial interior del puerto, donde la nao quedará amarrada unos meses. Podrá verse el viaje desde San Pedro y desde San Juan. De momento solo está construido el casco, sin mástiles ni velas.

Desde el Ayuntamiento de Pasaia y Albaola se llama a los interesados a acudir a la zona en transporte público, porque el tráfico rodado estará cortado en numerosas zonas.

Tras unos meses en la dársena el barco será amarrado en un punto cercano a Albaola, donde se irán colocando mástiles y velas, que serán construidos en la propia factoría. A la vez será visitable por el público.

