Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Logo Patrocinio
Pradales, Pécout y Larraza muestran copias de 'Linguae Vasconum Primitiae'. I. E.

El Instituto Etxepare creará una nueva cátedra de estudios vascos en la Sorbona

El lehendakari preside en la Biblioteca Nacional de Francia la celebración de los 15 años de la entidad destinada a difundir la cultura vasca y el euskera

DV

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:41

Comenta

La Biblioteca Nacional de Francia (BnF), en París, acogió este miércoles el acto principal con el que el Instituto Etxepare conmemoró su 15º aniversario, celebrando ... una trayectoria dedicada a compartir con el mundo el euskera, la cultura y la creación vasca contemporánea, así como a construir puentes y alianzas internacionales a través de la cultura. El lehendakari, Imanol Pradales, anunció que el Instituto Etxepare creará una nueva cátedra de estudios vascos en la Universidad de la Sorbona que llevará el nombre de la artista donostiarra Esther Ferrer, presente en el evento. Pradales también destacó el trabajo realizado por el Instituto «construyendo puentes e impulsando la proyección global del euskera y la cultura vasca». Se refirió al euskera como una «joya que queremos mantener viva y libre en nuestros labios y en nuestros corazones», e hizo una defensa explícita de la diversidad lingüística: «Este es el momento de Europa. Tenemos una oportunidad inmejorable para llevar a la práctica el lema 'United in diversity'. Ha llegado la hora de reconocer la oficialidad del euskera en las instituciones europeas. Hagámoslo posible de una vez».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  3. 3 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  4. 4 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  5. 5 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  6. 6 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  7. 7

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  8. 8

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  9. 9 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  10. 10

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Instituto Etxepare creará una nueva cátedra de estudios vascos en la Sorbona

El Instituto Etxepare creará una nueva cátedra de estudios vascos en la Sorbona