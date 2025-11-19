El Instituto Etxepare creará una nueva cátedra de estudios vascos en la Sorbona

La Biblioteca Nacional de Francia (BnF), en París, acogió este miércoles el acto principal con el que el Instituto Etxepare conmemoró su 15º aniversario, celebrando ... una trayectoria dedicada a compartir con el mundo el euskera, la cultura y la creación vasca contemporánea, así como a construir puentes y alianzas internacionales a través de la cultura. El lehendakari, Imanol Pradales, anunció que el Instituto Etxepare creará una nueva cátedra de estudios vascos en la Universidad de la Sorbona que llevará el nombre de la artista donostiarra Esther Ferrer, presente en el evento. Pradales también destacó el trabajo realizado por el Instituto «construyendo puentes e impulsando la proyección global del euskera y la cultura vasca». Se refirió al euskera como una «joya que queremos mantener viva y libre en nuestros labios y en nuestros corazones», e hizo una defensa explícita de la diversidad lingüística: «Este es el momento de Europa. Tenemos una oportunidad inmejorable para llevar a la práctica el lema 'United in diversity'. Ha llegado la hora de reconocer la oficialidad del euskera en las instituciones europeas. Hagámoslo posible de una vez».

La elección de la BnF como escenario para esta celebración encierra un profundo valor simbólico, ya que la institución custodia el único ejemplar conservado de 'Linguae Vasconum Primitiae' (1545) —actualmente expuesto en el Museo Vasco de Baiona—, primer libro impreso en euskera y obra de Bernat Etxepare, autor que da nombre al Instituto y cuyo célebre lema, 'Euskara, jalgi hadi mundura' ('Euskera, sal al mundo'), inspira su misión desde su creación. Precisamente, esta semana Euskalgintzaren Kontseilua y la Confederación Vasca reivindiaron en Baiona que «su sitio está aquí», una opinión que compartió el lehendakari, aunque reconoció que su traslado «no es fácil», por lo que animó a la ciudadanía a que se acerque a Baiona a verlo, ya que allí permanecerá hasta el 11 de enero.

El evento culminó con la donación simbólica a la BnF de estas 18 traducciones —realizadas gracias a la colaboración entre Euskaltzaindia y el Parlamento Vasco, y en el caso de la edición en braille junto a la ONCE—, como testimonio de que el euskera puede dialogar con cualquier lengua y de la vigencia del legado de Etxepare. Antes del acto, el lehendakari y la delegación vasca visitaron los archivos de la BnF, donde, además de la obra de Etxepare, se conservan libros en euskera de extraordinario valor.

Pradales estuvo acompañado por la directora general de Etxepare Euskal Institutua, Irene Larraza, y la vicelehendakari primera y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea. También asistieron representantes de institutos culturales europeos con sede en París, miembros del cuerpo diplomático, diputados de la Asamblea Nacional francesa y del Parlamento Europeo, instituciones de Iparralde, artistas y agentes culturales.

Lenguas minorizadas

Dentro de los actos organizados en París para conmemorar el 15 aniversario del Instituto Etxepare, este miércoles se inauguró un congreso pionero sobre los desafíos de las lenguas minorizadas en el universo de habla francesa.

Durante dos días, una veintena de ponentes de nueve universidades, abordarán los desafíos actuales de las lenguas minorizadas en el contexto francófono.