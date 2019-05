Inscripción abierta para Cine en Construcción y Glocal in Progress DV Miércoles, 1 mayo 2019, 07:59

El Festival de Cine de San Sebastián abrió ayer las convocatorias de sus secciones Cine en Construcción 38 y Glocal in Progress, cuya fecha límite de inscripción es en ambos casos el 30 de junio. Cine en Construcción apoya la finalización de proyectos latinoamericanos, mientras que Glocal in Progress está dirigido a producciones europeas en lenguas no hegemónicas.