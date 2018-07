«Es incomprensible que el Gobierno Vasco no consigne un solo euro a un festival así» J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 9 julio 2018, 08:28

Hace unos días Carlos Malles anunciaba una edición de «transición» tras años «convulsos». Por primera vez, el Ayuntamiento dejará de figurar como organizador del Hondarribia Blues Festival y el máximo responsable de la cita será su propio director a través de su empresa Blue Vision. No obstante, advierte, el Consistorio continuará siendo el verdadero y necesario «pulmón» del evento al aportar, como el año pasado, 280.000 euros de un presupuesto total que ronda los 350.000.

Malles se muestra esperanzado ante una fórmula que, a su juicio, permitirá evolucionar al festival y que también le augura grandes ediciones. Tras agradecer la buenísima disposición de los responsables municipales, subraya que el cambio emprendido persigue lograr «una mayor agilidad y rapidez en la toma de decisiones», pues con el anterior sistema no se podía empezar a contratar a los músicos hasta que el Ayuntamiento aprobara su presupuesto, algo que muchas veces ocurría a escasos meses del festival. «Hemos perdido a cantidad de grupos en noviembre y diciembre por no poder pagarles la señal», sostiene.

Por otro lado, el director del festival lamenta la falta de apoyo de otras instituciones al margen del Consistorio bidasoarra y recuerda que este año la Diputación Foral de Gipuzkoa no podrá entregar su subvención, que el año pasado fue de 20.000 euros, porque el destinatario debe ser el Ayuntamiento, que ya no se ocupa directamente de la organización. Con todo, el alcalde Txomin Sagarzazu ya ha avanzado que se están realizando las gestiones pertinentes para solucionar este problema de carácter técnico en futuras ediciones.

Pero lo que realmente preocupa a la organización es la falta de implicación del Gobierno Vasco, que antaño incluía a Hondarribia en la oferta de festivales veraniegos vascos pero que en 2018, por primera vez, dejará de patrocinar la cita: de momento, no ha consignado ni un solo euro en ayudas, que podrían llegar tras la celebración del evento y en una cuantía muy pequeña. «La verdad es que no entiendo cómo no les puede interesar un evento que reúne a 100.000 personas en cuatro días y que tiene un impacto económico directo de 3 millones de euros», insiste.

No depender de una sola pata

Finalmente, Malles recalca que la gratuidad de todos los conciertos es incuestionable porque cobrar una entrada «iría en contra del planteamiento por el que surgió el festival», que nació como «una gran fiesta» para dar a conocer el blues a todo el mundo. Por ello, fía la supervivencia del Bluesaldia a contar con «un buen respaldo institucional» al margen del Ayuntamiento -«no podemos depender de una sola pata»- y también a lograr «algún patrocinador privado fuerte». «Estamos trabajando en ello y nos gustaría conseguirlo para el año que viene. Creo sinceramente que somos un caramelo para un patrocinador grande: por la calidad musical, por la belleza del pueblo y su oferta cultural y gastronómica, y por el tipo de público que nos visita».