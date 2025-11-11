Los ilustradores vascos homenajean a su 'madrina', la donostiarra Ignacia Zabalo

Euskal Irudigileak celebra por primera vez el Día de la Ilustración Vasca, una conmemoración con propósito de prolongarse en el tiempo. La fecha elegida es ... este 12 de noviembre, y lo hace con un homenaje a la que se puede considerar su madrina, Ignacia Zabalo Ballarín, una donostiarra que a principios del siglo XX firmaba sus trabajos como 'Nor-Nai' (Cualquiera), una forma de mostrar la invisibilidad de las mujeres.

Donostia Kultura, a través de su centro de Aiete, especializado en ilustración y cómic, se ha sumado a este tributo y dedica hasta el 18 de diciembre su 'txoko' azul a repasar la breve biografía de esta mujer de arrolladora personalidad, que fue la primera vasca en ganarse la vida como profesional de la ilustración y que falleció con 34 años en un bombardeo fascista durante la Guerra Civil que alcanzó el portal de la vivienda de Barcelona donde residía desde hacía tres años. Recabar datos no ha sido una tarea sencilla porque, como comenta Joxean Muñoz, responsable de los textos de la muestra organizada por encargo de Euskal Irudigileak, «era mujer y del bando perdedor», y por tanto estuvo silenciada durante casi un siglo.

Familia creativa

Ignacia Zabalo nació en Donostia en 1904, en el seno de una familia donde la creación y el euskera jugaban papeles más que relevantes. Uno de sus hermanos era el también ilustrador Jon 'Txiki' Zabalo y otro, Pedro, fue un reconocido arquitecto responsable de varios edificios en la calle Ramón María Lili y en el Paseo Colón. Tres hijas de este último, –Lore, Amaia y Tere–han asistido a la presentación de la exposición. Ha faltado Belén, que se ha quedado en casa.

La asociación Euskal Irudigileak celebra este 12 de noviembre el Día de la Ilustración Vasca

Partiendo de una foto tomada en 1927, se identifica a Ignacia Zabalo como «una mujer elegante que se muestra confiada. No se esconde. No se achanta». Entonces tenía 22 años y ya había empezado a firmar sus dibujos. En 1925 había publicado sus acuarelas en el programa de fiestas de Irun, sus ilustraciones en El Pueblo Vasco y había diseñado la portada para Argiaren Egutegia de ese año. «Está contenta. Orgullosa. Es lógico. Hace ahora un siglo, una mujer aparecía públicamente como ilustradora profesional, reivindicando el derecho a firmar sus dibujos. Era una decisión valiente». Joxean Muñoz recuerda que no solo es el caso de 'Nor-Nai' porque «alrededor de las mujeres y la creación hay miles y miles de vacíos, ha habido un olvido sistemático».

La protagonista de esta historia se forjó en el oficio junto a su hermano Jon 'Txiki' y se ve que tienen una familiaridad estilística. Enseguida «tuvo una impresionante capacidad para resolver los encargos. Fueron muy pocos años, porque con 31 años marchó a Barcelona por razones que no terminamos de saber muy bien. No sabemos si fue una historia de amor o por formarse más. De esa estancia tenems poca información». Pero a pesar de esa brevedad en el tiempo, «sus ilustraciones son estupendas y reflejan muy bien lo que era el grafismo de aquella época, hay algo muy destilado en la poca obra que se conserva».

Revista Agere

Para Agere, la revista católica impulsada por los jesuitas, realizó los dibujos de las portadas, las cabeceras y elegantes ilustraciones, en los doce ejemplares que duró la aventura editorial. Esta experiencia permitió a Ignacia Zabalo profundizar en su estilo personal, caracterizado por la síntesis y la estilización. «Combina, con especial encanto y elegancia, la reducción a la geometría con el gusto por el adorno y el arabesco», apunta Muñoz, que ya en 2003 comisarió una muestra en el Koldo Mitxelena sobre Jon 'Txiki' Zabalo.

La casa de cultura de Aiete ha reservado su 'txoko' azul para realizar un repaso a la vida y obra de Ignacia Zabalo

En sus dibujos predominan los vestidos, las faldas, los tejidos de la ropa, las largas cabelleras, los árboles, los elementos decorativos de paredes y suelos... cualquier pretexto es válido para introducir las formas curvas, los adornos que enriquecen la aparente sencillez del trazo.

En 1926 ganó el concurso del cartel anunciador de la Exposición de Artistas Noveles de Gipuzkoa. De nuevo, los trajes, los pantalones, los sombreros, las chaquetas, estructuran y dinamizan con sus líneas curvas el dibujo. Pero lo más llamativo es el propio motivo: tres hombres, elegantemente vestidos, mirando a un cuadro, valorando una pintura. Ese cuadro es un retrato femenino. Por tanto, tres hombres juzgando la figura de una mujer. Así se habría sentido, probablemente Ignacia Zabalo en un mundo masculino: rodeada de hombres que la juzgaban.

La ilustradora, explica Muñoz, no mira a los que juzgan, sino a las que son juzgadas: a las mujeres. «Cualquiera que sea el tema, muestra a las mujeres al mismo nivel que los hombres. O solas, mujeres entre mujeres. 'Nor-Nai' dibuja un mundo participado y protagonizado por las mujeres».

Interpretaciones

Para conmemorar este primer Ilustrazioaren Eguna, la asociación ha pedido a cinco premios Euskadi –Elena Odriozola, Maite Mutuberria, Joseba Larratxe, Yolanda Mosquera y Javier Isusi–, que reinterpreten la figura de 'Nor Nai', trasladando su forma de entender la ilustración. Kike Infame, presidente de Euskal Irudigileak, explica que «cada uno representa a una parte del sector: el editorial y el cómic que miran hacia dentro y hacia fuera de nuestras fronteras. También hemos pedido a referentes en cada uno de estos ámbitos que escriban un texto, una guía para empezar a conocer la ilustración y sus circunstancias».

Uno de estos ilustradores, Joseba Larretxe 'Josevisky', ha entregado a las sobrinas de Zabalo una reproducción de su interpretación. En ella aparece una mujer sentada ante una mesa de dibujo y en homenaje a 'Nor Nai' la ha representado sin rasgos en su cara. Vestida como en los años 20 del siglo pasado, la mujer luce una falda plisada cuyas rayas recuerdan a la técnica de la ilustradora donostiarra, como se puede comprobar en una de las siluetas que representa a una neskita y que recibe al visitante que acude a la exposición de la casa de cultura de Aiete.

Larretxe se mostraba especialmente satisfecho por el encargo porque «soy de Irun y una de sus obras más conocidas es el diseño para el programa de fiestas del pueblo de 1925».