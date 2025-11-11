Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Lore, Amaia y Tere Zabalo, sobrinas de 'Nor Nai', junto a otros familiares, miembros de la asociación y responsables de la muestra de Aiete Iván Montero

Los ilustradores vascos homenajean a su 'madrina', la donostiarra Ignacia Zabalo

Pionera del grafismo, que firmaba como 'Nor-Nai', una manera de plasmar la invisibilidad de las mujeres, murió a los 34 años en un bombardeo fascista en Barcelona

Teresa Flaño

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:58

Comenta

Euskal Irudigileak celebra por primera vez el Día de la Ilustración Vasca, una conmemoración con propósito de prolongarse en el tiempo. La fecha elegida es ... este 12 de noviembre, y lo hace con un homenaje a la que se puede considerar su madrina, Ignacia Zabalo Ballarín, una donostiarra que a principios del siglo XX firmaba sus trabajos como 'Nor-Nai' (Cualquiera), una forma de mostrar la invisibilidad de las mujeres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  3. 3 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  6. 6 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  7. 7 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  8. 8

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  9. 9 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  10. 10

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los ilustradores vascos homenajean a su 'madrina', la donostiarra Ignacia Zabalo

Los ilustradores vascos homenajean a su &#039;madrina&#039;, la donostiarra Ignacia Zabalo