Ikusmira Berriak abre otra convocatoria como 'cantera' de nuevos cineastas

Ikusmira Berriak, la iniciativa con base en Donostia destinada a reforzar a nuevos cineastas, abre hoy la décimosegunda convocatoria de sus residencias. El plazo para ... inscribirse en el programa de desarrollo de proyectos audiovisuales permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre. El Festival de Cine de San Sebastián, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera y Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE), organizadoras del programa, recuerdan que la iniciativa está abierta a cineastas de cualquier procedencia. También podrán hacerlo quienes hayan participado en la sección 'Nest' del Zinemaldia y el alumnado de EQZE.

Las ocho semanas de residencia se distribuyen en dos periodos. Entre marzo y abril pondrán en marcha su proyecto en el Tabakalera, donde cada cineasta recibirá el asesoramiento del comité experto. Durante el Festival las directoras y directores regresarán dos semanas a San Sebastián para mostrar su proyecto ante representantes de la industria cinematográfica. Entre mayo y septiembre, mientras continúan trabajando en su proyecto, cada cineasta recibirá tutorización online por parte de distintos profesionales y contará con una ayuda económica que se entregará en junio,.

Desde su primera edición en 2015 el programa ha apoyado el desarrollo de un total de 56 proyectos audiovisuales, 24 de los cuales han sido estrenados y presentados en festivales internacionales, mientras que 17 han sido premiados y el resto se encuentra en fase de desarrollo o pendiente de estreno. Este último es el caso, entre otros, de los filmes de Gabriel Azorín ('Anoche conquisté Tebas'), Ana Cristina Barragán ('La hiedra'), Jaume Claret Muxart ('Estrany riu') o Irati Gorostidi ('Anekumen'). Además, en mayo Diego Céspedes ganó el premio a la mejor película de la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes con 'La misteriosa mirada del flamenco/ The Mysterious Gaze of the Flamingo'.

También se avanza en la edición de una publicación monográfica que recogerá voces, imágenes y reflexiones del programa. El libro verá la luz en septiembre en el marco del Festival.