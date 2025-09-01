Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Idurre Alonso, al final de sus vacaciones en Bilbao. JORDI ALEMANY
Dra. de Colecciones Modernas y Contemporáneas en el Instituto de Investigación Getty

Idurre Alonso: «Cada día hay una redada en Los Ángeles»

La experta vasca trabaja en un centro de archivos que forma parte del complejo museístico más acaudalado del mundo

Isabel Urrutia Cabrera

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

Lleva más de media vida en California. Tiene doble nacionalidad y la sensación de que el tiempo vuela. Pero Idurre Alonso (Bilbao, 1979) aprovecha ... cada minuto. Con 20 años trabajó unos meses en el Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach y no tardó en volver con un contrato de trabajo, una vez acabada la carrera de Historia del Arte en la UPV/EHU. En aquella pinacoteca pasó 13 años y organizó más de 40 exposiciones. Hasta que en 2015 fichó como curadora de Colecciones Latinoamericanas en el Instituto de Investigación Getty, que forma parte de un complejo museístico (Centro Getty) en un terreno de 44,5 hectáreas en las colinas de Brentwood, al noroeste de Los Ángeles.

