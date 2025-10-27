Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Mikel Martinez izango da Idoia Garzesek idatzitako 'Taxi' antzezlaneko protagoinsta. D.K.

Idoia Garzesen 'Taxi' antzezlana, Poltsiko Antzerki Sorkuntzako irabazle

Bigarren finalista Tessa Andonegi eta Ainhoa Aierbek idatzia eta antzeztua izango den 'Euskal musikaren kontuz' obra izan da

I. Altuna

Donostia

Astelehena, 27 urria 2025, 13:29

Comenta

Idoia Garzesek idatzitako 'Taxi' antzezlanak irabazi du lehen saria Poltsiko Antzerki Sorkuntza programan. Mikel Martinezek antzeztuko duen obra honek taxilari berritsu bat izango du protagonista. Bestalde, bigarren saria 'Euskal musikarekin, kontuz' antzezlanak eraman du, Tessa Andonegi eta Ainhoa Aierbek idatzia eta antzeztua, eta euskal musikari buruzko hausnarketa proposatzen duena.

Euskarazko formatu txikiko antzerki sorkuntza eta ekoizpena bultzatzea ditu helburu Donostia Kulturak, Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuak eta Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteak sustatzen duten Poltsiko Antzerki Sorkuntza programak. Honela, antzezlana garatzeko eta ekoizteko, proiektu irabazleak 2.500 euroko ekarpena jasoko du eta finalistak 2.000 euro. Saritutako lanak hurrengo Poltsiko Antzerki Jaialdiaren barruan estreinatzeko eta antzezteko konpromisoa hartuko dute irabazleek eta finalistek. Bakoitzak lau emanaldi egingo ditu, eta horien truke, 3.000 euro jasoko ditu proiektu irabazleak, eta 2.500 euro finalistak.

Antzezlan finalistak

Idoia Garzesek bakarrizketagileak miresten ditu, «aktore bakarrak defenditu behar du, eskua luzatuko dion kiderik gabe». Horregatik, Mikel Martinezek bakarrizketa bat eskatu zionean, taxistaren figura etorri zitzaion burura. Hortaz, 'Taxi' antzezlanaren protagonista taxista bat da, berritsua eta jenio bizikoa, aldarte batetik bestera istant batean alda daitekeena. Obra honetan bere ofizioaren desbenturak eta kalenturak kontatuko ditu: hiriko trafikoa, turismoa, bezero-faunarekin izandako pasadizoak…. Hala ere, lanbideaz kexu bada ere, maite du ofizioa, eta hainbestetan aipatuko duen «taxiston diskrezio erabatekoa» batzuetan ez du beteko.

Tessa Andonegi eta Ainhoa Aierberen 'Euskal musikarekin, kontuz' bikarrizketak, hau da, bi pertsonek gauzatutako bakarrizketak, euskal musikari buruzko hausnarketa proposatzen dute. Izan ere, txikitatik entzundako abestiak automata moduan errepikatzen dira belaunaldiz belaunaldi, euskal kultur ondare zabala transmititzeko grinaz. Baina, eta hori da gakoa, entzuten al dira benetan automatikoki ikasten diren letra horiek ikuspegi feminista gehituta? «Gure lanpas propioaren azpian begira aritu gara eta harrituta geratu gara aurkikuntzarekin», diote antzezlanaren sortzaileek.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  3. 3

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  4. 4 Fallece José Manuel Ochotorena
  5. 5

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  6. 6 Vecinos de Andoain: «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  7. 7 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  8. 8 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  9. 9

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  10. 10

    Karrikaburu se lesiona y deja a Sergio con solo dos delanteros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Idoia Garzesen 'Taxi' antzezlana, Poltsiko Antzerki Sorkuntzako irabazle

Idoia Garzesen &#039;Taxi&#039; antzezlana, Poltsiko Antzerki Sorkuntzako irabazle