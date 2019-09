«La idea es que nadie sienta la presión de tener que ser Pavarotti» Dos niños tocan la txalaparta. / FOTOS J.M. BIELSA Xabier Lizaso dirige el proyecto educativo 'Do, re, ni' un método para estimular el cerebro a través de la música PATRICIA RODRÍGUEZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 4 septiembre 2019, 07:41

«No existe prácticamente ninguna otra actividad que estimule tanto el cerebro como la música». La afirmación del neurocientífico Gottfired Schlaug, inspiró al pianista e investigador Xabier Lizaso (Orio, 1965) a poner en marcha el proyecto 'Do, re, ni', después de 30 años acercando la música a diferentes ámbitos como el educativo, el sanitario o el deportivo. Tras haber ofrecido 6.000 conciertos didácticos y trabajado con medio millón de personas de distintos lugares de España hasta la fecha, sigue empeñado en demostrar científicamente que la música es la mejor gimnasia para el cerebro.

Tras formarse en el conservatorio de San Sebastián, continuó su carrera en Polonia e Inglaterra, donde descubrió otra sensibilidad por la música que le marcó. «Al principio, mi objetivo era meramente musical; quería tocar en grandes escenarios pero la vida me puso a tocar para los niños en colegios y aunque era algo que lo entendía como pasajero se convirtió en una constante. Ellos se lo pasaban genial, pero más allá del simple juego, poco a poco me fui dando cuenta de los beneficios que les aportaba la música», cuenta Lizaso. «Observé que vivíamos experiencias importantes que poco tenían que ver con la música y eso me llevó a querer saber más».

Este oriotarra continuó indagando en las investigaciones de la Psiquiatría y la Neurociencia y en 2016 creó el método 'Do, re, ni'. «La música aporta una mayor facilidad a la hora de estudiar idiomas o entender la matemáticas», entre otras muchas ventajas, según destaca este pianista, que afirma que «nunca he querido formar parte de un conservatorio. Creo que mi visión de la música choca mucho con la de muchos músicos. Saltarían chispas».

Constituida como asociación, desde 'Do, re, ni' se trabaja con la danza, el deporte, el teatro y la música principalmente. «En las sesiones me traslado a las aulas con un piano y durante unos 60 minutos vivimos momentos emocionalmente muy potentes y agradables. Han sido los propios niños los que me han ayudado a dar con la 'tecla' a la hora de diseñar estos conciertos, que yo los llamaría emocionales».

Aunque a través de este método los pequeños practican música, canto o deporte, el objetivo no es enseñar ninguna de estas disciplinas sino estimular sus neuronas. «Para eso es importante crear un contexto en el que todo el mundo se sienta capaz y nadie se sienta fuera. Por esa razón el bertsolari Andoni Egaña (que colabora con la asociación) le puso el nombre de 'Do re ni' y no 'Do, re mi'», destaca Lizaso . «Las sesiones están diseñadas para pasarlo muy bien. Los chavales actúan, cantan, bailan, juegan...y en ningún momento se desea que nadie sienta la presión de tener que ser Pavarotti para poder cantar o ser Illarramendi para poder hacer deporte. Cada persona tiene su propio ritmo y todos somos seres humanos, cada uno con su propia particularidad. No por eso se es más o menos que el de al lado».

«Resultados inesperados»

Después de todos estos años con el teclado a cuestas, los resultados de estas sesiones han sido «los esperados y también inesperados». El director del proyecto revela cómo niños autistas, con problemas emocionales muy graves o con diversos trastornos, como mutismo selectivo o problemas de atención, mostraron una gran mejoría con resultados «muy sorprendentes» en muy poco tiempo. «Los profesores, que conocían en el contexto diario a estos chavales, me comentaban sorprendidos que era la primera vez que veía a tal o cual niño quieto. O niños que no atendían nunca en el cole, en las sesiones eran los que más atención prestaban y mejor aptitud tenían. Y estas situaciones se repetían en diferentes colegios. De repente, algo tan sencillo como la música hacía que todos los niños se desbloquearan de alguna manera».

Actualmente la asociación trabaja en distintos proyectos con la educación, la tercera edad, la integración y el deporte de alto rendimiento como focos principales. El pasado abril, Lizaso se plantó con su piano en mitad de un entrenamiento de las jugadoras del Balonmano Bera Bera para realizar con ellas una sesión y poner en práctica el método. «En Estados Unidos, algunos deportistas de élite ya están mejorando su rendimiento a través de la música. Es una herramienta muy poderosa que, según los neurocientíficos, incide en áreas no musicales», argumenta.

Lizaso se encuentra ahora inmerso en una investigación científica. «Desde la asociación queremos hacar frente a un reto que nos lanzó la Diputación de Guipuzcoa: demostrar científicamente que el método 'Do, re, ni' sirve para favorecer un envejecimiento activo y saludable y además que es más efectivo que las terapias que actualmente se están realizando y que incluso es más barata». Para ello han creado un grupo de trabajo formado por la asociación, como líder del proyecto, el BCBL (Basque Center on Cognition, Brain and Languaje); el jefe de Salud Mental de Osakidetza en el área de Barakaldo, José Manuel López y la mancomunidad Urola Kosta. Cuentan asimismo con la colaboración del ayuntamiento de Orio y otras entidades que se están sumando al proyecto. «Vamos a realizar una investigación científica con 200 personas de más de 55 años sobre todo para poder empezar a trabajar con este tipo de terapias en nuestra sociedad con una conciencia científica y más profunda de la que tenemos hoy en día», subraya.