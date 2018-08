Homenaje a los hermanos Gershwin EFE Sábado, 4 agosto 2018, 09:36

Tony Bennett y Diana Krall han colaborado en un nuevo álbum, 'Love is here to stay', que homenajeará a los hermanos George e Ira Gershwin, referentes de la composición popular en Estados Unidos. El disco saldrá en septiembre, con motivo del 120 aniversario del nacimiento del pianista.