La tercera esposa de Philip K. Dick saca a la luz la atormentada vida personal del escritor de ciencia ficción

Soñaba Philip K. Dick (1928-1982) con ovejas eléctricas, como los androides de su novela más popular? No lo sabemos, pero sí que hubo un ... tiempo en el que disfrutó de sus ovejas, gatos y otros animales en Point Reyes Station, un pequeño pueblo de la costa californiana. Una época en la que fue un padre de familia más o menos normal, más o menos feliz. «Phil no nos escatimaba tiempo ni energía. Consolaba a las niñas cuando tenían algún problema, pero nunca las consentía. (...) Ayudaba a doblar la ropa. Se prestaba a cualquier cosa. No se quedaba de brazos cruzados mientras yo trabajaba. Era la persona más considerada y encantadora que había conocido jamás», recuerda Anne R. Dick, su tercera esposa, en 'En busca de Philip K. Dick', biografía que Gigamesh publica ahora en España.

Anne R. Dick conoció al autor de '¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?' en octubre de 1958. Ella se apellidaba entonces Rubenstein, por su primer marido, un poeta del que había enviudado y tenía tres hijas. Se enamoraron, el escritor rompió su segundo matrimonio y se casaron en México. La pareja y las tres niñas -a las que se sumó una cuarta, Laura, en febrero de 1960- disfrutaron de una breve felicidad en Point Reyes Station. Él escribía en El Cuchitril, una cabaña que habían alquilado al sheriff con ese fin, ella revisaba sus manuscritos, él la respaldaba en su negocio de creación de joyas, y hacían excursiones familiares. «Phil adoraba a las niñas y le encantaba formar parte de una familia numerosa», le comentó una prima del escritor durante la preparación del libro.

Tras su muerte en 1982, Anne dedicó dos años a entrevistar a exmujeres (fueron cinco en total), novias (incontables), familiares, amigos, psiquiatras y colegas del autor para descubrir al ser humano detrás del novelista. El resultado de esa investigación, la relectura de su obra completa y el estudio de su correspondencia es 'The search for Philip K. Dick', publicado originalmente en 1995 y cuyas páginas recorre un hombre a veces cautivador, otras no tanto y en bastantes ocasiones odioso. Porque el Dick encantador y «muy divertido» de los primeros tiempos de Point Reyes Station dio paso pronto a un ser imprevisible -«me hizo la vida maravillosa durante una temporada y me la convirtió en un suplicio durante otra»- que llegó a ingresar a Anne en un psiquiátrico tras acusarla falsamente de arruinar económicamente a la familia con sus caprichos y haberle intentado matar.

Y un buen día de 1964 él abandonó a la familia. Se fue de casa para siempre, aunque Anne y él siguieron en contacto telefónico casi dos décadas. «¿Por qué se fue Phil? ¿Por qué no volvió», se pregunta la autora. No hay una respuesta clara, como no hay una realidad clara en muchas de sus novelas y parecía no haberla en su mente, donde «se agazapaban» la desconfianza y el miedo, que hacían que con el paso del tiempo recelase de casi todo el mundo y viese por todos lados a gente que quería matarle. Su lado oscuro no le impidió, sin embargo, cuidar durante una temporada de «una monja episcopal enferma de cáncer» y, a mediados de los 70, cuando «nadaba en la abundancia» por el éxito de sus novelas en Europa, repartir dinero a manos llenas entre amigos y familiares. Una costumbre que mantuvo hasta el final, cuando quiso pagar la entrada de un piso a su recién casado amigo Tim Powers, renombrado autor de ciencia ficción y fantasía en el que se basa un personaje de 'Valis' (1981), su última novela.

Ampliar 'En busca de Philip K. Dick'. Autor: Anne R. Dick. Trad.: Lluís Delgado. Ed.: Gigamesh. Barcelona, 2020. 451 páginas

Ajustes de cuentas

Anne sirvió de inspiración para Juliana, la heroína de 'El hombre en el castillo' (1962), distopía en la que nazis y japoneses vencieron en la Segunda Guerra Mundial que Amazon Studios ha convertido en una gran serie de televisión. Pero Dick también usaba la ficción para ajustar cuentas. Así, la autora descubrió al releer su obra para la biografía que «las antiheroínas de las novelas de Point Reyes Station, más o menos basadas en mí, siempre eran asesinas, adúlteras y, a veces, esquizofrénicas. En los libros que escribió hacia el final de nuestro matrimonio se convirtieron también en drogadictas». No se había dado cuenta cuando los leyó en su día.

El escritor conoció a fondo el mundo de las drogas. Ya tomaba pastillas en Point Reyes Station y, a principios de los años 70, la casa de Santa Venetia del Phil soltero tras su cuarto divorcio se convirtió en centro de reunión de moteros, drogadictos y maleantes, y él se metía de todo. Según su cuarta esposa, Nancy, durante su matrimonio «tomaba Stelazine, relajantes musculares, antiespasmódicos estomacales, Valium, tranquilizantes y estimulantes. Iba a tres médicos y seis farmacias, y tomaba setenta píldoras al día. Era muy simpático y sabía los síntomas que debía describir para que los médicos le recetasen las pastillas que quería».

Drogas, enfermedad mental, trauma infantil por la muerte de su melliza... Anne R. Dick falleció en abril de 2017 sin dar con una explicación al problema de su exmarido, un hombre torturado que desde joven soñó con ser un autor respetado más allá de la ciencia ficción. Subido a la ola del éxito como escritor, vio una primera versión 'Blade Runner', la película basada en '¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?', y le encantó. Murió cuatro meses antes del estreno del filme de Ridley Scott, con el que le llegó el reconocimiento mundial.