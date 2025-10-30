Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Algunas de las notas y marcapáginas encontrados en el interior de los libros L.F.

Historias olvidadas entre las páginas

Lekuona Fabrika de Errenteria expone algunos de los objetos que los lectores han dejado olvidados en los libros devueltos, desde marcapáginas hasta maquillaje

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:00

Comenta

¿Qué historias cuentan los libros?. Para responder a esta cuestión es fundamental abrir uno y animarse a leerlo. Sin embargo, ¿qué se puede saber ... de los lectores de una obra? Algunas de las respuestas a esta pregunta se encuentran en la exposición 'Tesoros entre páginas' que acoge Lekuona Fabrika de Errenteria, donde se muestra una curiosa colección de objetos olvidados por los lectores entre las páginas de los libros. Todo tipo de mensajes y papeles que permiten descubrir «detalles muy curiosos de los lectores», destaca la responsable de la biblioteca Oihana Aristondo.

