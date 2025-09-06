Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Historiako bigarren udarik onena izan du Guggenheimek 478.315 bisitarirekin

Ekaina, uztaila eta abuztua bitartean iaz baino 4.822 pertsona gehiago izan dira, batik bat nazioartekoak, eta errekor eguna abuztuan 13a izan zen

J. Agirre

Larunbata, 6 iraila 2025, 18:57

2025eko ekaina, uztaila eta abuztua bitartean 478.315 bisitari izan ditu Guggenheim Bilbao Museoak, iaz baino 4.822 pertsona gehiago, ateak ireki zituenetik lortutako bigarren udarik onena. Bertaratuen artean, nazioarteko publikoa izan da nagusi, musika-programak arrakasta lortu du eta egun nabarmenena abuztuaren 13a izan da, egun osoan zehar orotara 8.472 bisitari bilduz. Kuriositatez, abuztua izan da hiruetan iazko datuak hobetu ez dituen bakarra.

Aurten ere, nazioarteko publikoa izan da nagusi (guztizkoaren %78 Estatutik kanpokoa izan da, iaz baino %2 gehiago), eta herrialde hauetatik etorritako bisitariak nabarmendu dira: Frantzia (guztizkoaren %16), Britainia Handia (%10), Alemania (%9), Herbehereak (%8), Italia (%7) eta AEB (%6). Estatu mailan, euskaldunen (guztizkoaren %4), katalanen (%4) eta madrildarren (%3) kopurua gailendu da.

Horretaz gain, hileroko bilakaera ere jakinarazi da: ekainean 117.508 bisitari (iaz baino 6.921 gehiago), ireki zenetik ekainik onena; uztailean 165.853 bisitari (iaz baino 3.573 gehiago), bere ibilbideko arrakastatsuena, baita ere; eta abuztuan 194.954 bisitari (iaz baino 5.672 gutxiago).

Museotik iritzi dutenez, udako «erakargarritasun-indarraren» gakoen artean dira Helen Frankenthaler: Araurik gabe margotzen, BBVA Fundazioak babestua (irailaren 28ra arte); in situ: Refik Anadol, erakusketaren partnertzat 1OF1 duena, partner teknologikotzat, berriz, Euskaltel, eta Google Cloud languntzaile gisa (urriaren 12ra arte); Barbara Kruger: Another day. Another night, Occident babesle duena (azaroaren 9ra arte); Guggenheim Bilbao Museoaren Bildumako artelanak, BBK-k babestua (iraunkorra), eta Vito Acconci/Sergio Prego: YOU, igande honetan, irailaren 7an, amaituko dena Film&Video aretoan.

Horretaz gain, Art&Music zuzeneko musika-programak publikoaren babesa ere jaso du, zortzi saioetara 1.200 pertsona bertaratu baitira, bakoitzerako sarrerak agortuz gainera.

