Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
Logo Patrocinio
La fotógrafa Annie Leibovitz guía la visita ofrecida a los medios en la presentación de la muestra 'Wonderland' que protagoniza el Muelle de la Batería. E. Arandia

Una historia en movimiento: «La cámara me salvó la vida»

Annie Leibovitz. ·

La fotógrafa estadounidense recala en A Coruña y protagoniza'Wonderland', la primera muestra de una mujer en el Centro MOP

Elene Arandia

Elene Arandia

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:03

Comenta

A Annie Leibovitz (Waterbury, Connecticut, 1949) le gusta contar que aprendió a mirar antes de saber fotografiar, en los asientos traseros de un coche. Su ... padre era militar y la familia cambiaba de base y destino cada poco, así que la ruta se convirtió en su primer paisaje, su primera escuela. Pasó las horas pegada a la ventanilla, tratando de fijar lo que se escapaba. Años después, la observación en tránsito acabó convirtiéndose en el núcleo de su obra: entender la fotografía no como la captura definitiva de lo real, sino «el deseo» -a veces desesperado- de retener aquello que se transforma mientras se observa. Esa lógica vertebra su universo visual y permite descifrar 'Wonderland', su primera gran retrospectiva en España que acaba de abrirse en A Coruña, en el Centro MOP del Muelle de Batería hasta el 1 de mayo del próximo año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  2. 2

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  3. 3 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  4. 4

    Los guipuzcoanos arruinados que se acogen a la ley de Segunda Oportunidad se triplican en tres años
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  6. 6 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  7. 7 La gastronomía vasca triunfa en la nueva ciudad más poblada del mundo: tres restaurantes para 42 millones de personas
  8. 8

    Donde se salvan las anorexias más graves
  9. 9

    Gipuzkoa da un salto científico con la ampliación del DIPC y alcanza los 900 millones de inversión
  10. 10

    «Los niños están encantados con que haya más partidos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una historia en movimiento: «La cámara me salvó la vida»

Una historia en movimiento: «La cámara me salvó la vida»