Hilobirik gabeko espirituak 'Graves Without a Name' filmeko karteletik hartutako irudia. / PLAYTIME Duela ehun urte Munduko Lehen Gerratean hil zirenak omendu dituzte Europako eta Estatu Batuetako buruzagiek egunotan. Bilboko Zinebi jaialdian, berriz, Rithy Panh zinemagile kanbodiarraren 'Graves Without a Name' filma izan da ikusgai BEGOÑA DEL TESO Domingo, 18 noviembre 2018, 12:01

Ederki asko ezagutzen ditugu gurean oraindik areketan zein lugorrietan, sakanetan zein hilerrietako hobi komunetan jarraitzen duten 1936-39ko Gerrako hildakoen istorioak, ahaide eta ondorengoen amaigabeko sufrikarioa.

Orain, amaitu eta ehun urtera, berriro plazaratu diren Munduko Lehen Gerrateko datuek ikaraz jarri gaituzte. Ezinezkoak dirudite. Izugarriak. 9 milioi soldadu (6.000 mila Iparraldeko euskaldunak, morts pour la patrie…) hil ziren. 7 milioi zibil. 20 milioi geratu ziren zauriturik edo elbarri. Gehi zifra harrigarri hau: 8 milioi zaldi hilik.

Gutxiago ezagutzen dugu Kanbodiako horrorea, herrialdearen agintea lortu eta gero Khmer Gorriak izeneko gerrillak eraginiko hekatonbea, baina XX. mendeko 70eko hamarkadan kasik hiru milioi lagun hil ziren han. Fusilaturik. Kolpez. Urkamendian. Gosez. Egarriz. Indarrak ahiturik. Beldurrez. Izuz. Aitak semea salatzen zuen. Alabak ama. Lagunak adiskidea. Ogi puska baten truke. Egun bat gehiago bizirik irauteko esperantzaz. Esperantza itsua. Hauskorra. Edozer izan zitekeen eta iraultzaren kontrako hutsegitea. Delitu. Delitu goria. Edozer. Bizirik egotea. Bizirik irautea. Edozer, krimena kolonialismoaren eta nazionalismoren kontra eraikitako errepublika berriarentzat. Laborantza zutabe zuen errepublika gorriarentzat. Intelektual jendearentzako lekurik ez zen bertan. Ezta industria-langileentzako ere. Laborarientzako bai ordea. Gosez akabaturiko laborarientzako. Bitartean, funtzionario/borrero/Maoismoaren zaindari sutsuak, salatariak, ederki bizi ziren. Bapo. Eroso. Beti gertatzen den legez. Iraultza askotan. Baina haiek ere, Pol Pot izeneko lider odolkoia barne-muinetarainoko leialtasunaz jarraitzen zuten horiek ere, izuz blai. Inork ez baitzekien Kanbodian delitua zer zen. Dena. Barraskioak biltzea gosea arintzeko, adibidez.

Venezian estreinatu eta gero, Bilboko Zinebi bilkurara ekarri dute Rithy Panhen 'Izenik ez duten hilobiak' lana, mingotsa izanda ere xuabe, leun kontatua dena.

Ez da lehengo aldia sortzaileak bere herrialdean, bere sendian, bere ondoan eta aurrean gertatu zena iruditan jartzen duela. 2013ko 'The Mising Image' maisu lanean buztinezko panpinen bitartez eman zuen mundura izenik gabeko tragedia/sarraski haren berri. Utzitako sendaezinezko zauriena. Bizirik atera arren sekula indarberrituko ez diren horien patuarena.

Oraingo honetan haratago doa, arinezinezko mina hezurretan eta kameran duela. Panhek ez du hilobirik gabeko ehunka, milaka gorpuei buruzko galderarik plazaratzen. Ez doa arroz-soroetara maitaturiko hezurren bila, gu areketara hain sarri goazen legez (ez ahaztu inoiz ez Atxur Animazio Taldeak buruturiko 'Areka', bilaketa hori horren fier, horren eder, horren gordin/garden kontatzen duen laburra). Ez, film honetan atsedenik hartu ezin izan duten gorpuzki maitatu horiek ez dira ez xede.

Bai, hortaz hitz egiten dute batzuk eta besteek filmean. Bai, pantailan kandelak pizten dira haien oroimenez eta omenez. Baina Panh haratago doa. Tradizioz budista eta hinduista den herri bateko seme, Frantzian aterpe hartutako zinemagileak alderrai dabiltzan espirituez galdetzen die bere buruari, bere zeluloideari, bere kamerari. Non dira arima gaixo horiek, hezurrik gabeko, haragirik gabeko, muinik gabeko izaki noraezeko horiek?

Zuhaitzen azpian aurkituko dira inoiz gorpuak. Ez badira lore/animalia/arroz bilakatu. Ez badituzte putreek jan. Ez baditu euriak hezurrak hauts bihurtu. Aurkituko dira inoiz gorpuzkiak baina non ote espirituak? Bilatuko dute inoiz noranzkoa? Kendu ote zieten ere Khmer Gorriek haragitze aukera? Berraragizta daiteke gosez, egarriz, kolpez, lo faltaz, izuz, indarrak ahiturik hiltzen denaren arima? Non zabiltz espiritu maitatuok?

Irudika itzazue orain duela mende bat hildako 16 milioi horiek. Lau urtez odolustu zen Europako lurretan eroriak. Haietako asko eta asko hilerrietan daude, oroimenezko hilobietan. Edo hobi komunetan. Edo izenaren ordez, zenbaki bat duten gurutzeen azpian. Baina ehunka, milaka daude aspaldian lur berriak estali zituen 40.000 kilometroko luzera izan zuten ahazturiko lubaki haietan. 40.000 kilometro! Lokatza. Metraila. Ziape gasa. Obusak. Gorputz birrinduak. 100 urtez lur azpian. Soroak bilakaturiko zuloetan… Non dira 16 milioi horien espirituak? Alderrai?

Ba ote dira milioika mamu hilerri hain eskerga eta ezezaguna den Europa honetan? Ez ahaztu, geroxeago, Bigarren Gerran, makina bat jenderen ustez sekula gertatuko ez zen hartan, 70 milioi gizaki hil zirela munduan. Etorri zen gero Balkanetako guda krudela… Lortu al dute hildako guzti horien arimek azken bakea?

Eta gureak? Mila hezur oraindik ez ditugu aurkitu. Areketan daude sakabanaturik. Senideek, hurrekoek ez dute non negar eginik, non lore bat ipinirik. Baina, non dira gorputzak bezala, gabezia osoan geratu ziren espiritu horiek?

Rithy Panhek ez du erantzunik aurkitu Kanbodian. Igaro da mende bat Europan. 16 milioi arima (6.000 Iparraldeko euskaldunenak, morts pour la patrie…). Atertzen ez duen horrorean. Atsedena hartu ezinean, ezin kontatuzko espirituak.

Oharra: Europa hilerri bihurtu zuten armadek ez zuten Gerra Handirako pentsatutako, diseinaturiko helburu bakar bat ere lortu. Guda zelaietan gertaturiko heriotza guztiak baldin badira beti alferrikakoak, are alferrikakoagoak suertatu ziren orduko horiek.