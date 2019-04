EL HIJO DEL NEONAZI

Hay mucho cine del bueno y del contundente en los pliegues de esta edición decimoséptima. Y mucho de ese celuloide (digitalizado o no) viene contenido en formato pequeño. Para ejemplo, dos de los cortometrajes de la jornada inaugural. 'Giovanni italiani' es una delirante farsa sobre un funcionario del gobierno de Salvini (no se dice tal que así porque aquí todo es bufonesco y con aires casi casi de Commedia dell' Art. Pero no cabe duda alguna) que visita un pequeño pueblo donde conviven sin problemas familias filipinas, lituanas, moriscas y más. Acompañado por una secretaria con pinganillo, libreta y micrófono de diadema, el probo servidor civil intentará explicar a los chavales de diez años, colores y etnias en qué consiste ser veramente italiano. Sabemos cómo las gastan todos esos defensores de las esencias patrias. Por tanto, ustedes intuirán ya que no se trata de leer a Sciascia o Lampedusa ni en amar en tiempos de Itzulia, Tour o Giro a, precisamente, Pantani o Bartali. Ni siquiera en brindar con Spritz sino en defender a la selección 'azurra' de fútbol (aunque no se clasifique para el Mundial) y hartarte de pizza. Que te gusten las películas de Torrentinoni se contempla, naturalmente.

El segundo puntazo en corto de esta jornada primera se titula 'Skin' y no son más de 20 minutos firmados por el israelí y nieto de supervivientes de la Soah Guy Nattiv. 20 minutos que ganaron el Oscar al mejor cortometraje de ficción el pasado febrero. Y lo ganaron en competencia con el no menos soberbio 'Madre' del director de 'El reino', Sorogoyen, disponible en abierto a través de la red. Curiosamente, tanto 'Giovanni italiani' como 'Skin' (relato sobre el odio, la venganza más inteligente y un chaval con bonísima puntería) tienen como protagonistas y tema radial a los 'giovanni', los críos; las 'crianzas' que diria un portugués. Niños acaso en peligro por nuestra culpa.

Hay cine bueno en esta edición decimoséptima. Y mucha mirada acerada a países que te dan de pensar y te hacen temblar. Hoy, Polonia se retrata en formato 1.33 : 1 y) de través en 'Impreza'. Si, esa nación que Elzbieta Kruk, diputada del partido en el poder (Pis=Ley y Justicia), desea 'espacio libre de LGTB'.