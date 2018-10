Hechizado por los cactus

Abro el libro y me encuentro con unas páginas que me hablan sobre los cactus que parece que fueran, en cierto modo, como seres animados. Sí, de los cactus. Más aún. De las flores de los cactus:

«Las flores de los cactus no son comparables a otras flores. Por su aspecto se diría que han obtenido un triunfo y que deseando casarse hoy mismo, por extraño que parezca, aunque sin saber con quién. Mi cactus más antiguo, que ya vivía aquí cuando yo llegué hace cuarenta años, se compone de elementos contrarios, como si tuviera diferentes edades. Sus grandes hojas, si es que pueden llamarse hojas, son unas manos extendidas sin dedos, verdes y macizas, de forma ovalada y cubiertas de pequeñas espinas (el típico cactus de un paisaje mexicano). Yo no sé nada de cactus. Ellos eran los aborígenes aquí, y el intruso soy yo. Crecen en diferentes sitios. Detrás de mi estudio, en una parcela descuidada del jardín, han impuesto su régimen autocrático, etc, etcétera.».

«Yo no sé nada de cactus», confiesa el autor.

Yo tampoco que eso leo. Pero lo evidente es, a deducir por lo que estoy leyendo, que Cees Nooteboom (La Haya, 1933), uno de los más notorios escritores holandeses contemporáneos: traductor de poesía en varias lenguas; autor de novelas, poesía, ensayos y libros de viaje, con obra, en constante reflexión sobre el europeísmo y el nacionalismo traducida a más de veinte idiomas; galardonado con varios Premios como el Europeo Aristeon de Literatura (1993), el Bordewijk (1981), el Pegasus de Literatura (1982), la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2003), el Europeo de Poesía (2008), el de Literatura Neerlandesa (2009) y el mayor que se concede en la literatura de viajes, el Chatwin (2010); nombrado en Francia Caballero de la Legión de Honor y Doctor Honoris Causa por la Freie Universität de Berlín, y que vive «en constante nomadismo entre Holanda, España y Alemania», es un autor que ha sido tocado (ungido, atraído, un tanto hechizado o hasta intrigado) por esos cactus de su jardín, aunque yo diría, más bien, que, ha sido a la hora de ponerse a escribir cuando los cactus le han hecho una especie de vivisección que resulta ser esa evocación que le hace caer de bruces sobre el tema, que es como ocurre siempre cuando uno se pone a escribir en tabula rasa: pidiendo la mínima bestia temática posada en la platina del microscopio que se viole su intimidad, de parecida manera a como la novia en su noche de esponsales, la bestia en el matadero esperando el golpe de gracia, el boleto en la rifa dando vueltas y más vueltas mientras se lima el cuezo del ludópata en sus sueños tan endogámicos.

Cualquiera que, alguna vez, se haya puesto a escribir sobre un tema como ígneo brotadas sus llamas de no se sabe bien de qué frotamientos de secas astillas, podrá entender, acaso, esta especie de viajes de deriva que, con tanta frecuencia, si no siempre, acostumbra a acontecer, lo que no es obstáculo manifiesto sino todo lo contrario para que sucedan unos y otros temas de parecido encantamiento. Consecuentemente pues, otros temas, tan ajenos al parecer como tan unidos a su esencia personal, son tratados por su tan varia como excelente escritura, digamos de los muchos personajes que por las páginas de este libro aparecen y desaparecen (personajes bien equipados con sus propias obras bien pulimentadas y que solamente con citarlas se abren panoramas tan conocidos como desconocidos (tan evocadores los primeros como tan acuciantes a nuestra curiosidad los segundos) que hacen que una vez que se comienza a leer este libro, atraído pese a todo el lector por la quimera de lo desconocido tanto como por el afán de gula que ha sabido crear en nuestras apetencias, sigue y sigue hasta el final sin querer dejarlo aunque por y para momentos sea, llegando de esta manera a un final, donde de nuevo (igual que en su comienzo) vuelve a animar, a dar alma y sentimiento a lo que vulgarmente se cree desanimado, es decir, privado de sentimientos, que es así, cómo en las últimas páginas, nos cita un título de Hans Blumenberg 'Naufragio con espectador', sobre que «los espectadores se encuentran en tierra firme y no pueden ayudar al náufrago», y en donde «el autor reunió todas las metáforas náuticas relacionadas con lo perecedero. Lucrecio, Virgilio, Nietzsche, Schopenhauer: el mar y la incertidumbre, el destino. Permanezco un buen rato inmóvil. A lo lejos, la luz mecánica obedece sus propias leyes, un latido del corazón irregular pero calculado, encendido-apagado, encendido-apagado, un momento de espera, y luego otra vez del todo encendido. Por un instante, la luz brilla como tiza blanca sobre el agua negra con la misma claridad que Sirio a los pies de Orion. La semana pasada se hundió en estas aguas un yate, un hombre cayó al agua, y su cuerpo apareció con mordeduras de tiburón. Pienso en las dos Viajeras que surcan su océano sin agua más allá del territorio del sol rumbo a una nube cargada de peligros, en su ruta hacia la ubicuidad del vacío cósmico, la casa de la próxima estrella».