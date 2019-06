Harvey Wang, «el bardo del viejo Nueva York» El fotógrafo neoyorkino Harvey Wang. / FÉLIX MORQUECHO El fotógrafo neoyorkino presenta mañana en Donostia 'From Darkroom to Daylight', una película que narra el cambio de lo analógico a lo digital JAIONE ALONSO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 2 junio 2019, 09:13

Hay una generación de fotógrafos que creció entre cuartos oscuros y revelados. Hay otra generación que nació en la era del pixel y el Photoshop. Y en medio de ambas, una que le tocó vivir «la transición crítica» de la fotografía analógica a la digital. Es el caso del fotógrafo norteamericano Harvey Wang (Nueva York, 1956), quien mañana presenta en Donostia su documental 'From Darkroom to Daylight' ('Del cuarto oscuro a la luz'). «Lo que iba a ser una especie de carta de amor a la época del cuarto oscuro y la fotografía analógica se convirtió en un documental», explica Wang, que no se separa de su cámara analógica Leica IIIc, de 1939.

Es la primera vez que viene a Europa, y lo hace de la mano de Photogune Espacio para que los aficionados a la fotografía puedan conocer ese «cambio profundo que afectó de manera determinante a fotógrafos de todo el mundo». A su vez, el documental busca mostrar «la excelencia de cada uno de los dos mundos que finalmente conviven en paz bajo una sola definición: pasión por la fotografía». En estos encuentros, se proyectará 'From Darkroom to Daylight' y habrá una posterior charla con el autor.

PROYECCIONES San Sebastián Photogune. Mañana, 3 de junio. 19.00 horas. Tolosa Topic. Martes, 4 de junio. 19.00 horas. Arrasate Kulturate. Miércoles, 5 de junio. 19.00 horas. Eibar Portalea aretoa. Jueves, 6 de junio. 19.00 horas.

'El bardo del viejo Nueva York', como le definió Sam Dolnick de The New York Times, lleva más de 40 años como fotógrafo y más de 25 como cineasta. Muy conocido por las imágenes de ambiente social y cultural del Nueva York de los 80, siempre le interesó retratar los procesos de cambio como la desaparición de oficios y barrios.

Para Wang no fue fácil asumir la «profunda brecha» que se abrió con la era digital. Es más, padeció «una crisis artística». «El significado de la fotografía cambió para mí. Yo me sentía especial contando historias a través de imágenes. Pero de repente, todo el mundo era fotógrafo y había fotografías por todos los lados. La fotografía dejó de tener sentido», recuerda Wang.

El fotógrafo neoyorkino necesitaba saber cómo otros fotógrafos veteranos como él, que habían pasado toda su carrera en el analógico, se llevaban con ese nuevo universo. El resultado es 'From Darkroom to Daylight'. Entrevistó e hizo retratos -en blanco y negro y con película fotográfica- a más de 20 fotógrafos: Sally Man, Jerome Liebling, George Tive, David Goldblatt o Jeff Jacobson; y a innovadores como Thomas Knoll, quien creó Photoshop, y Steven Sasson, quien construyó el primer prototipo de cámara digital en Kodak. Esta colección de historias personales y retratos es, según Wang, «un documento sobre ese tiempo crítico y una historia sobre la fotografía».

El fotógrafo del documental con el que Wang está más de acuerdo es el sudafricano David Goldblatt, fallecido el año pasado. «Trabajaba con película fotográfica, la revelaba, la escaneaba y luego hacía copias digitales. Es decir, empezaba en el cuarto oscuro y terminaba imprimiendo en una impresora digital».

Lo analógico vuelve

Wang es capaz de sentar juntos en cada uno de estos encuentros, como los de esta semana en Gipuzkoa, a los que se iniciaron con una cámara de carrete y a los nativos digitales. «Generalmente son los fotógrafos los que más vienen a ver el documental», señala Wang para subrayar algo que lleva observando desde hace ya tiempo en las charlas. «Muchos de los veteranos que comenzamos con lo analógico hacemos ahora nuestro trabajo en digital. Y sin embargo, los jóvenes que han nacido y crecido en la era digital sienten la necesidad de conocer lo analógico y además disfrutan con ello. Es como si la película fotográfica volviese. Hay un interés mágico por parte de los jóvenes de recuperar la actividad artesanal que supone todo el proceso de la fotografía analógica», asegura el retratista neoyorkino.