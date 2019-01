Una «investigación estética» sobre la piedra

El levantamiento de piedra tiene una vertiente estética que no ha sido demasiado explorada. Es cierto que algunos fotógrafos se han aproximado en las últimas décadas con nuevos ojos al deporte rural, pero el universo harrijasotzaile es un yacimiento que conserva aún multitud de vetas vírgenes desde el punto de vista plástico. El fotógrafo eibarrés Juan Antonio Palacios lo descubrió hace una década durante las fiestas de San Isidro de Arrate. «Tenía idea de hacer un trabajo más o menos amplio sobre el mundo del deporte rural, pero finalmente me volqué en los harrijasotzailes y la piedra porque tienen muchísima fuerza».

A Palacios le atrapó el universo de la piedra y de ahí surgió una colección de cerca de un millar de fotografías. Son todas en blanco y negro porque la ausencia de color proporciona mayor expresividad a las imágenes. Se trata de fotos realizadas a lo largo de los dos último años que captan tanto el esfuerzo de los levantadores como su relación/comunión con las piedras. «Empecé en las exhibiciones y los campeonatos de deporte rural, pero las condiciones de luz no eran las más adecuadas, así que les pedía permiso para acudir a los sitios donde entrenaban y montaba un pequeño estudio con focos portátiles para retratarles en pleno esfuerzo. Se podría decir que son posados, pero posados con comillas porque no es muy fácil permanecer estático con una piedra de 200 kilos al hombro».

Mientras trabajaba en su proyecto cayó en sus manos un ejemplar de 'Harria', un libro de poemas de Juan Manuel Uría dedicado al mundo de los levantadores de piedras. «Aunque la poesía no es lo mío, en cuanto leí las primeras líneas me di cuenta de que Juan Manuel estaba diciendo con palabras lo mismo que yo quería decir con mis fotos, que los poemas se complementaban con las imágenes. Me puse en contacto con él con la idea de que me prestase algunos de sus textos y de ahí surgió la idea de hacer un libro conjunto». La publicación aun no ha llegado a ver la luz por problemas con la imprenta, pero lo hará en un par de semanas.

El libro, titulado 'Harria', recopila cien fotografías acompañadas por otros tantos poemas. Se trata de una autoedición de la que se imprimirán 500 ejemplares. Todavía no está decidido el precio definitivo, aunque Palacios cree que se aproximará a los 30 euros.

Algunas de las cien fotos que se podrán ver en el libro forman parte de la exposición que ha inaugurado esta semana el Photomuseum de Zarautz. La muestra, que tiene el mismo título que la publicación, 'Harria', podrá contemplarse hasta el próximo 10 de febrero. Las imágenes seleccionadas, algunas de gran formato, están también acompañadas de los textos de Juan Manuel Uría. Son fotografías en blanco y negro de gran expresividad que proporcionan perspectivas inéditas de los harrijasotzailes.

Nieto de Errekartetxo

Los textos que acompañan tanto la exposición como el libro han sido extraídos del poemario 'Harria' que publicó Juan Manuel Uría hace ya tres años. «Todo es producto del azar», cuenta el poeta y editor errenteriarra. «Juan Antonio Palacios estaba haciendo con sus fotografías una investigación estética sobre el levantamiento de piedra y se topó casualmente con mi poemario. Me pidió que colaborásemos y decidimos fundir las dos perspectivas en un libro porque al fin y al cabo estábamos investigando lo mismo».

El poemario 'Harria', continúa Uría, surgió en 2016 como un homenaje a su abuelo Errekartetxo, el famoso harrijasotazaile Santos Iriarte que fue el primero en levantar la piedra Albizuri Handi de Amezketa. «La poesía y la piedra van de la mano, la mano en la piedra compone el verso. Si la poesía es la palabra en el tiempo, la piedra es poema objetivada en ese tiempo, la marca de ese paso».