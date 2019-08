«Me gusta que quien ve mis cuadros encuentre en ellos sus propias historias» Luis Olaso, ante una de las obras que muestra durante este verano en San Sebastián. / MICHELENA El pintor y muralista vizcaíno Luis Olaso, con obra en varias localidades de Gipuzkoa, muestra su trabajo más reciente y personal en la galería Kur de San Sebastián hasta el 7 de septiembre NEREA AZURMENDI San Sebastián Jueves, 8 agosto 2019, 08:04

Luis Olaso (Bilbao, 1986) utilizó el espray antes que el pincel, pisó el andamio antes que el suelo de las galerías de arte y cubrió muchas paredes con espectaculares murales de encargo antes de dar rienda suelta a su necesidad de crear y emprender su propio camino artístico. Una muestra de la producción más reciente de este artista cuya obra ya se encuentra en alguna de las colecciones más prestigiosas del mundo, reunida en la exposición 'Orgánico', puede verse hasta el 7 de septiembre en la galería donostiarra Kur.

–El trampantojo de la plaza San Miguel de Irun, los hayedos del ascensor de Makatzena en Arrasate... En los últimos meses ha dejado su firma en varias localidades guipuzcoanas, y también lo ha hecho en Bizkaia, en Madrid, en Galicia... ¿El muralismo forma parte de su proyecto artístico, o es su medio de vida?

–Durante años ha sido mi profesión. Siempre me ha gustado dibujar y de adolescente estuve bastante tiempo haciendo grafiti, no solo en la calle sino patrocinado por marcas de espray, así que a los 18 años, con un socio, puse en marcha una pequeña empresa con vocación de profesionalizar esa actividad.

–Pero no se quedó ahí.

–Cada vez era más consciente de que en los trabajos de encargo la creatividad es muy limitada y, me empecé a sentir encorsetado. Por otra parte, me di cuenta de que necesitaba una serie de conocimientos que no tenía, y en 2011, viviendo ya de mi trabajo como muralista, empecé a estudiar Bellas Artes. Solo me falta un paso para terminar la carrera, pero he ido con mucha tranquilidad.

–Y emprendió un camino artístico más personal.

–Empecé con mi obra personal hace siete años a raíz de una serie de circunstancias, sin más intención que buscar una vía de escape. Los murales son algo muy rígido, y mi forma de ser no lo es para nada... Poco a poco, la faceta personal fue adquiriendo más importancia, y lo que surgió como una válvula de escape, como una catarsis personal, ha ido evolucionando hasta el punto de que en la actualidad es mi principal ocupación. De momento sigo con los murales porque me permiten tener estabilidad, pero mi energía está más orientada a mi obra personal. Es lo que me ilusiona, donde siento que soy yo.

–No hay ningún parecido entre sus murales y sus pinturas. Los primeros, planificados al detalle, son extremadamente realistas; en los segundos apenas hay atisbo de figuración.

–Hay artistas que tienen líneas de trabajo más o menos parecidas, y lo que hacen en el estudio lo pueden exportar a un gran formato o a un muro, pero en mi caso son vías tan distintas que ni las mezclo. Solo coinciden en que se aplica pintura. Por lo demás, no tienen nada que ver. De hecho, en el mundo del arte contemporáneo hay mucha gente que no sabe que me dedico a los murales.

Luis Olaso, ante el mural que realizó en primavera en Irun. / F. DE LA HERA

–¿Cómo ha ido abriéndose camino en ese mundo tan complicado?

–Progresivamente, como la mayoría, porque no llegas a una galería importante desde la nada. Vas participando en concursos, en exposiciones colectivas... Son muy importantes para dar visibilidad a la obra y para ir haciendo curriculum.

–Y para encontrar galeristas que se interesen por su obra.

–Claro. Con Juanma [Juanma Arriaga, propietario de la galería Kur] llevo muchos años colaborando. Conoció mi obra, me dijo que quería tener algunos trabajos míos en depósito y ahora hemos hecho la primera exposición individual. También he trabajado con Mirat, de Madrid, y con Makassiini Contemporary, una galería de Turku, en Finlandia.

–¿De qué manera llegó hasta Finlandia la obra de alguien que estaba empezando?

–Por casualidad, como casi todo en mi obra personal, un camino que empecé sin saber muy bien hacia dónde iba y me va sorprendiendo constantemente. En este caso, fue a raíz de las redes sociales. Nunca me han atraído demasiado, las tenia denostadas, pero en la primera galería con la que estuve me dijeron que era muy importante tener una cuenta de Instagram para mostrar tu trabajo. Así me contactó la galería finlandesa, que está entre las más importantes del país. Me dijeron que les interesaba lo que hacía, que querían ver mi estudio, y al final se estableció una relación que ha ido creciendo.

–Las redes sociales también han sido su nexo con una de las colecciones privadas más importantes del mundo.

–Sí, te contacta gente que no sabes cómo ha dado contigo. Un día recibí un correo electrónico personal de Yusaku Maezawa, en la que me decía que le gustaba mucho mi obra y me preguntaba dónde podía comprarla. A mí el nombre me sonaba.

–No es un nombre cualquiera.

–No, es un gran mecenas japonés, una figura muy importante en el ámbito del arte contemporáneo, y está entre los cinco coleccionistas más importantes del mundo. Hace dos años batió récords pagando más de 110 millones de dólares por una obra de Basquiat, y ahora los presta a los museos para que el público pueda disfrutar de ella, porque uno de sus objetivos es la difusión del arte. Fuimos hablando, y cuando eligió seis obras me dijo que todo lo demás lo gestionara a través de su fundación. Estuve un tiempo pensando que era una trampa, pero resultó ser verdad.

«A la hora de crear debes ser muy libre, pero también hay que tener cabeza, y los pies en la tierra»

«Voy avanzando poco a poco, me voy sintiendo cada vez mas cómodo en registros más abstractos»

–Además del aspecto creativo, también cuida usted las facetas más prosaicas de su trabajo, aunque muchos artistas abominen de la derivada comercial del arte.

–Yo siempre he tenido en cuenta que esto es un trabajo de fondo, un camino que hay que planificar a largo plazo, en el que tienes que ir creando tanto tu obra como tu marca, tu reputación. En ese sentido, creo que la experiencia de la empresa de los murales me ha ayudado mucho a tener también una visión empresarial y comercial. A la hora de crear debes ser muy libre, pero tienes que tener un poco de cabeza y los pies en la tierra. De todas maneras, hay muchos caminos y muchas maneras de dedicarse al arte, todas igual de respetables. La mía es esta.

–En su obra no se advierte esa tendencia a la planificación.

–No, trabajando soy muy anárquico, muy impulsivo. No soy nada metódico, trabajo de forma intuitiva.

–Lo que sí se observa es que progresivamente sus cuadros se van despojando de aspectos figurativos.

–Siempre he pensado que, aunque todavía no lo sea del todo, soy un pintor abstracto. La abstracción pura me apasiona, pero me ha dado siempre mucho vértigo. Por eso voy avanzando poco a poco, y me voy sintiendo cada vez mas cómodo en registros más abstractos. En cualquier caso, lo que hago ahora no lo intuía hace cinco meses. En los últimos cuadros se ha producido un salto de las figuras a las plantas. Ha sido progresivo, no ha habido nada premeditado... ¡A saber lo que haré el año que viene!

El artista en la sala en la que expone su obra, y dos de los cuadros que muestra, ambos de 2019: 'The Lord' y 'Composition for a plant and a circle'. / MICHELENA/@luis.olaso

–Da también la sensación de que trabaja rápido.

– Sí, trabajo muy rápido, cuando pinto soy muy impulsivo. Luego viene un proceso de reflexión en el que me siento y empiezo a pensar por qué unas cosas funcionan y otras no. Esa parte del trabajo me lleva bastante más tiempo que el que paso con el pincel en la mano.

–En función de lo que le dicta ese proceso de reflexión, ¿retoca y rechaza mucho?

–Corrijo, rechazo, retoco... A diferencia de la pintura figurativa, en la que tienes referentes y cuanto más te vas aproximando a ellos más cerca estás del resultado final, cuando te acercas a la abstracción disfrutas con la libertad que te da no tener referentes, pero también experimentas el vértigo de no saber muy bien cia dónde vas.

–¿Y de dónde viene?

–Cuando miro hacia atrás, un ejercicio que me gusta mucho hacer, tengo la sensación de que toda mi obra es un autorretrato continuo y dinámico; no tiene otro tema. De todas maneras, no soy mucho de dar explicaciones. Prefiero que mis obras hablen por sí mismas, y que quien las vea encuentre en ellas sus propias historias, sus propias emociones.

–¿Ha tenido alguna vez la tentación de plegarse a las modas para situarse mejor en el mercado del arte?

–A lo largo de la historia del arte contemporáneo se van alternando las tendencias, y lo que yo hago este momento no es lo que más se ve en las grandes ferias. Este es un mercado con unas normas muy particulares. Lo primero que tienes que hacer si quieres jugar este juego es conocerlas. No digo que me gusten ni que me dejen de gustar, pero ahí están. Y hay que tener una moral titánica, porque recibes 300 millones de palos. Parece una frase manida, pero tienes que creer en tu trabajo y ser constante, porque este es un camino duro, a largo plazo.

–En ese camino, ¿qué significa que su obra pueda verse durante todo el verano en San Sebastián?

–Me parece una ocasión estupenda, y me hace una ilusión especial. Como siempre he trabajado fuera, el hecho de estar aquí, al lado de casa, permite que mi gente más cercana vea mis cuadros en un espacio como la galería Kur.