«Guretzat 48280 ez da Lekeitioko posta kode hutsa, baizik eta herritik sortutako mugimendu kultural bat»
48280 kolektiboak duela urtebete eman zuen bere lehen kontzertua herriko jaietan; sei hilabete geroago, Bilboko Kafe Antzokian sold out egitea lortu zuen, eta ordutik, Euskal Herriko hainbat eszenatokietara iristen ari da
Oihane Calvo Ugarte
Osteguna, 7 abuztua 2025, 15:01
Musika urbanoaren esparruan gero eta sortzaile gehiago dago Euskal Herrian, eta horietako bat Lil artista lekeitiarra dugu –Unai Etxebarria (1998) benetako izenez–. 48280 kolektiboaren baitan jarduten du, Lekeitioko sei musikari gaztek osatutako taldea: BLESZZZ, Ruizma, Txoron, Karzu, Ox eta Lil bera. Herriko posta kodeaz baliatuta, sei kideek estilo urbano ezberdinak (trap, reggaeton, rap, …) lantzen dituzte, euskarazko letrak ardatz hartuta.
Lil-en kasuan, bakarkako zenbait abesti ditu (hala nola, «Eztot Nahi» eta atera berri den «Freestyle 1: Unai»), baina taldeko kideekin dituen elkarlanak ere ugariak dira; «Ma Bella» eta «Replay» abestiak kasu, Txoron-ekin batera. Horrez gain, euskal musikako artista ezagunen lankidetzak ere bultzada eman dio bere ibilbideari; izan ere, orain dela bi hilabete eskas «Ume gaiztuak» izeneko abestia kaleratu zuen Malakias ekoizlearekin, gaur egun Euskal Herriko eszenako izen entzutetsuenetakoa.
Las Palmasen jaioa eta Lekeition hazia, akademikoki publizitatea (Publizitatea eta Harreman Publikoak Gradua) eta irakaskuntza (Irakaskuntza Masterra) lantzeaz gain, musikan ere ikasketak ditu (Industria Musical y Estudios Sonoros Masterra), eta gaur egun, Madrilgo diskoetxe batean dihardu lanean telematikoki. Bere musika estiloaz, kolektiboaren ibilbideaz, euskaraz sortzearen garrantziaz eta abarrez hitz egiteko aukera izan dugu artista hasi berri lekeitiarrarekin.
- Nola definituko zenuke zure musika-estiloa eta zein dira zure eragin nagusiak?
Egia esan, ez nuke nire musika-estiloa genero bakar batekin definituko. Azken finean, egunerokotasunean, musika-estilo askotarikoak entzuten ditut –trap, afro, funk, reggaetoia, besteak beste–, eta horrek eragin zuzena du sortze-prozesuan. Izan ere, egun horretan dudan «mood» edo gogoaren arabera erabakitzen dut erabiliko dudan erritmoa.
Eragin nagusiei dagokienez, txikitatik izan dut musikarekiko interesa. Aitak 2Pac, 50 Cent eta Akon bezalako raperoak jartzen zizkidan, eta horrek piztu zidan atzerriko musikarekiko jakin-mina. Ordutik, beti gustatu izan zait munduko beste herrialdeetako musika entzutea, nahiz eta askotan hitzak ez ulertu; soinuek, atmosferak eta sonoritateak garrantzia handiagoa baitute. Horregatik, musika sortzerakoan, unean uneko helburuaren arabera aldatzen da nire ikuspegia. Batzuetan, erritmoan jartzen dut arreta, festa giroko edo dantzagarri izateko asmoz. Aldiz, beste batzuetan, mezuari ematen diot lehentasuna, sentimenduak eta ideiak sakonago adierazi nahian.
- 48280 taldeko kide zara, estilo desberdinetako Lekeitioko gazte-taldea. Nola sortu zen kolektiboa sortzeko ideia? Zer esanahi du zuretzat haiekin batera musika egiteak?
2024ko udan eman genion izena 48280 kolektiboari, Lekeitioko posta kodeari erreferentzia eginez. Taldea modu naturalean jaio zen: aspaldi elkar ezagututa, hasieran inprobisazio-saioetan elkartzen ginen, eta hortik sortu zen elkarlana. Etxean nuen estudioan hasi ginen kanta propioak ekoizten, eta lehen abestiak YouTuben sareratu genituenean, herriko jendearen harrera onak bultzatu gintuen lanean jarraitzera.
Uda hartan, Lekeitioko jaietan eta inguruko herrietan jotzeko aukera izan genuen. Batez ere, herrian bertan izandako arrakastak eta herritarrek emandako babesak ahalbidetu zigun Euskal Herriko beste hainbat eszenatokitara iristea, eta horrekin batera, gure proiektua zabaltzea. Horregatik, guretzat 48280 ez da Lekeitioko posta kode hutsa, baizik eta herritik sortutako mugimendu kultural bat. Familia modukoa gara eta izugarria da elkarrekin eszenatokira igotzea, baita musika egitea ere; elkar ezagutzen dugulako, ondo konpontzen garelako eta barre ugari egiten dugulako, eta, hori azken finean, publikoak ere nabaritzen du.
- Bakarkako abestiak dituzu, baina taldeko beste kide batzuekin elkarlanean ere aritzen zara. Bakarkako eta taldekako sortze-prozesuen artean, badago desberdintasunik?
Bakarkako zein taldeko sortze-prozesuak, oro har, nahiko antzekoak izaten dira. Normalean, YouTuben instrumental bat bilatzen dut, eguneko «mood»-aren araberakoa. Ondoren, melodia batzuk probatzen ditut, eta hortik abiatuta hasten naiz letra idazten. Behin abestiaren ideia garatuta dudanean, eta uste badut taldekideren batek ondo funtziona dezakeela piezan, proposamena botatzen diot. Beste batzuetan, berriz, estudioan elkartzen gara eta abestia hutsetik sortzen dugu elkarrekin. Prozesua beti izan da naturala eta presiorik gabea: momentuan sortzen bada, primeran; eta ez bada ateratzen, ez da ezer gertatzen.
Bestalde, nire sormen-prozesua ez da beti berdina. Batzuetan, aurrez pentsatutako ideiak eta letrak baliatzen ditut, notetan apuntatuta dauzkadanak. Beste batzuetan, aldiz, melodien gainean hasten naiz idazten, eta zenbaitetan zatika grabatzen dut, aldez aurretik letrarik prestatu gabe, momentuan inprobisatuz.
- Zer garrantzi du zuretzat musika euskaraz egiteak, batez ere musika urbanoaren baitan?
Hasieran, 2022. urte inguruan, Madrilen nengoela, gaztelaniaz hasi nintzen abestiak sortzen, hizkuntza horretan inprobisatzea errazagoa egiten zitzaidalako. Hala ere, nire egunerokotasunean –familiarekin, lagunekin, …– euskaraz hitz egiten dut beti, eta horregatik, erronka gisa hartu nuen gustuko nuen musika euskaraz sortzea. Hala ere, ordura arte, musika urbanoan euskaraz aritzen ziren erreferente gutxi ikusten nituen, eta bide hori urratzea zaila iruditzen zitzaidan.
Tatta eta Etxepe bezalako artistak ezagutzeak aldatu zuen nire ikuspegia, haiei esker jabetu bainintzen musika urbanoaren munduan euskaraz aritzeko aukeraz. Ordutik, bide horretan jarraitzeko gogoz nago. Izan ere, azken urteetan, proposamen berritzaile asko agertzen ari dira musika estilo honen esparruan, baina oraindik badugu zeregina musikan euskararen presentzia indartzeko. Nire ustetan, funtsezkoa da euskaraz, gure hizkuntzan, sortzen jarraitzea; are gehiago, musika urbanoak gazteen artean duen eragina kontuan hartuta, gertuko erreferenteak eskaintzeko.
- Kolektibo gisa (48280) Lekeitioko jaietan abestea lortu zenuten 2024an. Ordutik aurrera, Bilboko Kafe Antzokia edo Berriozarko 'Gazteon eskutik' gisako eszenatokietara iritsi zarete. Nola bizi izan duzue hazkunde hori?
Egia esan, dena oso azkar gertatu da. Gure lehen kontzertua, 48280 kolektibo gisa, duela urtebete inguru eman genuen, eta sei hilabete geroago, Bilboko Kafe Antzokian sold out egitea lortu genuen. Momentu hura benetan izugarria eta hunkigarria izan zen guretzat, amets bat betetzearen parekoa.
Bestalde, 'Gazteon eskutik' jaialdian aritzea ere esperientzia paregabea eta ahaztezina izan zen. Bertan konturatu ginen gure musika Euskal Herrian barrena zabaltzen hasia zela, herritik haratago, publikoan zeuden askok gure abestiak ezagutzen baitzituzten. Dena den, horrelako bizipenak izanda ere, askotan ez gara guztiz kontziente gertatzen ari den guztiaren dimentsioaz. Nire kasuan behintzat, oraindik kostatzen zait jasotzen ari garen babesaren benetako neurria ulertzea.
- Zeintzuk dira kolektibo gisa dituzuen hurrengo helburuak?
Gaur egun, gure helburu nagusia kolektiboa maila profesionalean sendotzea da. Esaterako, irabazitako dirua kontzertuak hobetzeko eta kalitatezko bideoklipak ekoizteko inbertitzen ari gara, gure proiektua artistikoki eta teknikoki hazten jarraitzeko. Aldi berean, musika sortzeko eta kontzertuak emateko gogoa bere horretan dirau. Udara begira, hainbat kontzertu ditugu programatuta, baina gure asmoa agertoki gehiago zapaltzea da, gure musika Euskal Herriko txoko gehiagoetara zabalduz.
- Bakarlari gisa ere, baduzu etorkizuneko proiekturik?
Bai, noski. Uda honetarako bost abesti inguru biltzen dituen lan bat prestatzen ari naiz, erritmo tropikaletan oinarritua, dantzatzeko eta giro alaian gozatzeko pentsatua. Laster izango duzue horren berri. Era berean, azkenaldian beste herri batzuetako artistak eta ekoizleak ezagutzen ari naiz; adibide gisa, Eskafandrarekin elkarlanean Mconak-en 'Tabernako Argiak' abestiaren bertsio bat kaleratu dut orain dela oso gutxi, ekainaren 10ean, eta agian aurrerago gauza interesgarri gehiago entzungo dituzue.
- Musika egitea amesten duten baina Lekeitio bezalako herri txikietatik datozen gazteei aholku bat eman beharko bazenie, zer esango zenieke?
Herri txiki batean jaio izana ez da inolaz ere oztopo; aitzitik, nortasun propio eta berezi baten abiapuntu izan daiteke. Zure ahotsa, zure hizkuntza eta zure bizipenak dira zure indargunerik handienak. Garrantzitsuena asko pentsatu gabe hastea da: herriko lokaletan abestu, lagunekin entseatu, bideoak grabatu eta sare sozialetan partekatu. Gustuko duzun zerbait bada, jarraitu aurrera horrekin, eta ez izan besteek esango dutenaren beldur. Bestalde, gomendatuko nieke arreta ez jartzea sareetako datuetan, ikusitakoen edo jarraitzaileen kopuruan. Prozesuaz gozatzea da garrantzitsuena. Autokritika beharrezkoa da, baina akatsetatik ikasten da, eta hortik dator benetako garapena.
