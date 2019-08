Guirao advierte de la 'pena del telediario' en el caso Domingo El tenor Plácido Domingo, en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles en 2013. / EP El ministro de Cultura admite que «cuando alguien habla, algún motivo tendrá», pero recuerda que existe «la presunción de inocencia» EFE ALMERÍA/MADRID. Sábado, 17 agosto 2019, 10:35

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, advirtió ayer sobre la «pena del telediario» que puede dejar la «imagen y figura» del tenor Plácido Domingo, «en entredicho» tras las acusaciones de acoso sexual realizadas por ocho cantantes de ópera y una bailarina. «Creo que cuando alguien habla, algún motivo tendrá, pero tendrá que demostrarlo, porque está en juego la honorabilidad y el comportamiento de una persona. En el ordenamiento jurídico existe la presunción de inocencia. También existe, y eso no está en el ordenamiento jurídico, la pena del telediario», afirmó en declaraciones a los medios en Pulpí (Almería).

«Una vez denunciado, ya tu imagen y figura está en entredicho y eso también crea daños», insistió, por lo que instó a dejar que «la justicia trabaje» y «presumir siempre la inocencia, del que denuncia y del que ha sido denunciado, sobre todo del denunciado, porque es el que puede tener consecuencias de tipo legal». Asimismo, señaló que se trata de un «tema privado» que afecta a un tenor «tan conocido y reputado como persona», que en todo caso debe resolver los tribunales, aunque indicó que de las denuncias publicadas por la agencia AP solo una de las mujeres se ha identificado, mientras que el resto han sido anónimas.

«A mí las denuncias anónimas no me gustan. Las respeto, soy respetuoso, que cada uno haga lo que crea, pero te crean un problema moral de quién lo hace, por qué lo hace y con qué pruebas», dijo el ministro, que recalcó que son «temas muy delicados» en los que hay que dejar que «la justicia hable si esto llega a los tribunales». En cualquier caso, manifestó que, de probarse que es cierto este comportamiento, el tenor deberá sufrir las «consecuencias que la ley marque».

«Huele a venganza»

La mezzosoprano canaria Nancy Fabiola Herrera, amiga y compañera en numerosas ocasiones del tenor Plácido Domingo, cuestiona en un comunicado a las ocho de las mujeres que, de manera anónima, señalaron al cantante como abusador: «Veo cosas que no me cuadran. Huele a venganza asolapada», afirma. La mezzosoprano, que ya salió con una nota en Facebook en defensa del tenor nada más conocerse las acusaciones «se extraña» del anonimato de ocho de las denunciantes, lo que le plantea «como mujer varias preguntas».

«¿Por qué esperar 30 años a denunciar cuando las leyes americanas hace mucho que protegen ante el abuso de poder? ¿Por qué hacerlo con un medio de prensa y no directamente en juzgados? ¿Por qué ponen el miedo 'al veto a la carrera' como justificación al consentimiento a tener relaciones, que -por lo que leí-, nunca fueron a la fuerza?», se pregunta.

Y añade que tampoco comprende que «la persona que sí da la cara al acusarlo lo pone como referencia de que ha trabajado con él en su página de trabajo». «No sé, veo muchas cosas que no me cuadran. Todo huele un poco raro...como a venganza solapada».

Añade el comunicado de la diva que se considera «la primera» a la hora de «defender a cualquier ser humano» de lo que considera «injusticias». La cantante, que actuó este mismo año con Domingo en la ópera de Los Ángeles, opina igualmente: «En todos los ámbitos hay personas en posición de poder (hombres y mujeres) que te hacen proposiciones, o intentos de tocamientos, no bienvenidos y yo no he sido una excepción», declara, al tiempo que afirma que «nunca» se sintió «víctima». «Me enseñaron a defenderme de pequeña. Manejé las situaciones con valentía».