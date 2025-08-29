Un gran edificio, una pequeña Virgen

Teresa Flaño Viernes, 29 de agosto 2025, 00:02 Comenta Compartir

«Recuerdo que tenía un olor muy especial, muy fuerte». Esa fue una de las primeras impresiones que tuvo el franciscano Juan Ignacio Larrea cuando llegó al seminario de Arantzazu en 1956, con apenas 11 años. Ese intenso aroma provenía de la impregnación ácida que se utilizaba en el tratamiento contra los silófagos de la tarima de madera pino Soria que se estaba instalando en el interior de la basílica, en plena construcción.

El emblemático edificio, situado en un impresionante paisaje de macizos rocosos a los pies de las campas de Urbia a 8 kilómetro de Oñati, se encuentra de celebración. Mañana día 30 se celebran los 70 años de la bendición del santuario remodelado y el 9 de septiembre los 75 años de la colocación de la primera piedra, en 1950. Para esa efemérides se aprovechó que era la festividad de Nuestra Señora de Arantzazu. En la segunda mitad del siglo XV se levantó la primera iglesia y la actual se alza sobre una ampliación previa realizada en 1920.

Larrea, ahora vicario de la comunidad formada por 17 frailes, –«de una edad generosa, aunque ahora han llegado tres jóvenes: uno de 62 años y los otros dos de 75»–, habla de la construcción del santuario como de «una época apasionante», a la que califica de «aventura», en la que no faltaron prohibiciones, fallecimientos y rupturas que prolongaron en el tiempo la construcción del vanguardista monasterio.

Previo al Concilio Vaticano II

Antes de iniciar un recorrido por el edificio calificado por muchos como «una enciclopedia del arte vasco de la segunda mitad del siglo XX», el fraile da varias claves. La primera: «Es un edificio hecho en Arantzazu para una pequeña imagen de la Virgen. No quisieron una iglesia como la de Covadonga, neorrománica, hecha cincuenta años antes». Y recuerda que «la construcción fue anterior al Concilio Vaticano II, que se celebró entre 1962 y 1965», lo que le otorga un carácter más valiente al proyecto.

Otra de las claves es que se utilizaron los recursos del lugar. Con la piedra y la madera de los barrancos. «Estos artistas nos enseñaron que no hay por qué ir fuera para hallar la vida que estamos buscando. Basta con abrir los ojos para encontrarnos con todo lo que necesitamos para realizar nuestra propia obra». Cuando Larrea habla de artistas, se refiere a los arquitectos Francisco Javier Sáenz de Oiza y Luis Laorga, y a Jorge Oteiza (escultura), Nestor Basterretxea (cripta), Lucio Muñoz (ábside), Eduardo Chillida (puertas) y Javier Álvarez de Eulate (vidrieras).

La historia comenzó hace 75 años. Pablo Lete, ministro provincial de los franciscanos, realizó un llamamiento para construir una nueva basílica con «una edificación singular». Se presentaron catorce anteproyectos y se optó por la propuesta de Sáenz de Oiza y Laorga, «la única con connotaciones artísticas».

Las obras comenzaron en 1951. Entre tanto, los frailes salieron en busca de financiación. Recaudaron 3,5 millones de pesetas. La quinta parte del monto final que, calcula Larrea, osciló entre los 17 y 18 millones. «Los frailes fueron unos atrevidos. Contaron con importantes ayudas de empresarios guipuzcoanos como Patricio Echeverría o Faustino Orbegozo; gente que vio que el proyecto merecía la pena».

En un principio, el edificio avanzaba a buen paso, pero poco antes de que se cumplieran dos años del inicio de la construcción de la iglesia, Pablo Lete murió en un accidente de aviación en el Triángulo de las Bermudas. Con la desaparición del animador del proyecto y quien ostentaba la autoridad moral, «los frailes se quedaron huérfanos» y propusieron a los arquitectos reducir el proyecto eliminando la torre del campanario porque no contaban con presupuesto. «Desde el estudio comentaron que les entendían, pero que si no hacían la torre grande exenta tampoco harían el proyecto de la iglesia porque sin ella el edificio se quedaba muy hundido».

Piedra tallada

El santuario está realizado con piedras talladas en punta de una cantera cercana. Hay quienes aseguran que la intención de los arquitectos era hacer una referencia al espino sobre el que según la leyenda apareció la Virgen. Larrea piensa que fue una cuestión más práctica porque «en un paraje tan agreste una piedra sillar hubiera quedado muy blanda».

La cruz que se alza en lo alto del campanario también tiene su propia historia. Se hizo en Patricio Echeverría. Fue necesario construir un horno especial para fundirla porque no entraba en los que tenían. Larrea comenta que «el empresario quería hacerla en acero inoxidable brillante brillante. No entendía que los arquitectos se empeñaran en que fuera oxidada».

Además del fallecimiento del impulsor del proyecto, la obra entró en crisis por las disensiones entre los arquitectos que se separaron, quedando Sáenz de Oiza al frente. «Aquí había 72 obreros. Muy poca maquinaria y mucha mano de obra. Llegó un momento en el que el encargado no sabía cómo seguir porque se iba haciendo sobre la marcha. Es una obra hecha in situ y eso le aportó un gran valor porque se añadieron cosas que no estaban pensadas inicialmente».

El retablo Lucio Muñoz siguió la pauta del edificio, no dar mensaje y crear un ambiente para estar y pensar

Los problemas continuaron cuando en 1954 el obispo Jaime Font Andreu prohibió la obra por no ajustarse a los cánones establecidos. El edificio estaba terminado, pero no la decoración. «En 1955, todos los artistas se marcharon quemados». Algunos elementos ya estaban en marcha y otros pudieron comenzar, pero el veto para dos de los elementos claves, el friso de la entrada a cargo de Oteiza y la cripta pintada por Basterretxea no se levantó hasta 1966. El vicario entiende que «la prohibición le vino bien a Arantzazu porque se repensaron algunas cosas y otras se hicieron con más calma».

Para acceder al edificio hay que descender por una amplia escalinata que se va comprimiendo según se baja y con una anchura de escalones que obliga a pensar si hay que dar un paso o dos en cada uno de ellos, una idea de Sáenz de Oiza para que «se ponga atención, te olvides de lo que ocurre a tu alrededor». A través de ellas se llega a las cuatro puertas de acceso, no tres como es lo habitual en este tipo de templos. «Las puertas estaban diseñadas por Luis Laorga y eran de madera de roble, 'muy clasiconas'. A Oiza le parecían muy blandas. Contactó con Chillida y le pidió unas de hierro. El artista se fue a los astilleros de Zumaia y consiguió las planchas del desguace de un barco. Las pletinas representan el 'Cántico del Hermano Sol' de San Francisco: las esferas redondas son el sol y las medias la luna».

Sobre esas puertas se alza la fachada con el friso con los apóstoles diseñados por Oteiza. En el proyecto original se contemplaba un apostolado, pero nadie se imaginaba una propuesta como la que realizó el escultor oriotarra. Con la prohibición, las figuras que había ideado quedaron desperdigadas por terrenos colindantes al santuario. Eran catorce figuras vaciadas. «Algunos decían que eran cerdos abiertos en canal», se ríe ahora Larrea.

La nada como aliada

Se daba por hecho que Oteiza no volvería, pero lo hizo, y en 1968 estuvo trabajando varios meses terminando la obra que se colocó en junio de 1969. Cuando se le preguntaba por qué catorce apóstoles y no doce, el artista contestaba «porque no entran más». En un momento también pensó en cubrir el frontis con imágenes del folklore vasco «porque le encantaban los espatadantzaris». Afortunadamente él mismo se dio cuenta de que no era necesario poner tanto. La nada es una aliada para destacar el mensaje de los apóstoles. 'La Piedad' se instaló en 1969. «Algunos dicen que responde a una crisis personal que tuvo Oteiza, otros que corresponde a aquellos primeros tiempos en los que ETA comenzó a asesinar y también mataron en un control a su amigo Txabi Etxebarrieta y eso le hizo crear una imagen muy contestataria y potente».

'La Piedad' Muchos piensan que realizó una imagen tan potente tras el asesinato de Txabi Etxebarrieta

Ya dentro, impresiona el gran retablo de madera de 622 metros cuadrados que rodea a la minúscula imagen de la Virgen. Carlos Lara ganó el concurso convocado para realizarlo, pero falleció durante la prohibición y el encargo recayó en Lucio Muñoz. «Creo que es el mayor retablo del mundo y tiene la misma filosofía que todo el edificio, no dar mensaje, sino crear un ambiente propicio para estar y meditar. Para mí es la gran obra de Arantzazu y cada vez se está apreciando más». La atmósfera buscada por frailes, arquitectos y artistas se ve reforzada con las vidrieras diseñadas por Javier Álvarez de Eulate, que también decoró las paredes de la pequeña capilla.

Las pinturas de la cripta, bajo la iglesia y con entrada propia, fueron lo último en concluirse. Con la prohibición, Nestor Basterretxea vio interrumpidos sus trabajos, que no se conservaron. Comenzó a pintarla de nuevo en 1982 y concluyó dos años más tarde. Destaca el 'Cristo rojo', «un vencedor con las espinas de la corona convertidas en luz». El artista quiso pintarlo de espaldas. El obispo Setién le comentó que respetaba su forma de pensar, pero que no respondía al Cristo del evangelio porque «Jesús no es de los que se escapa sino de los que se queda».

Comenta Reporta un error