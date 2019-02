GOYA: ¿SE PUEDE PEDIR EL VAR?

P ara cuando estas líneas lleguen al lector, habrá pasado ya la gran noche del cine español y el tiempo habrá comenzado la cuenta atrás para hacer su trabajo: poner las cosas en su sitio. Escribo antes de la gala. Qué intriga: ¿quién habrá perdido? Ah, que nadie, que el premio es ya sólo estar nominado (excepto para Almodóvar). Sea. Puesto a buscarle el atractivo a una gala en la que sus profesionales desnudan su alma industrial y que convierte el séptimo arte en una suerte de disciplina deportiva, lo encuentro en el histórico de películas galardonadas. Ahí reposan los creadores que cumplieron sus expectativas y los que tras una fulgurante irrupción, desaparecieron por el sumidero de los olvidados, dejando tras de sí el rastro de los ditirambos. Suele pasar. El escritor Joseph Heller se pasó toda su vida escuchando que su nueva novela -la que tocara- estaba bien, pero que no había vuelto a escribir nada como 'Trampa 22'. «¿Acaso alguien lo ha hecho?», solía responder en sucesivos raptos de vanidad. He visto en internet listas con las películas ganadoras de los Goya que más ¿nos? abochornan en la actualidad y por ahí desfilan títulos como 'Los lunes al sol' -no me parece mala aunque la invasiva banda sonora conspire contra el relato-, 'El Bola' -efectivamente, sobrevalorada en su momento - 'Tesis' -discrepo: creo que Amenábar nació para contar esa historia, convirtiendo el resto de su filmografía en los interminables 'minutos de basura'- o 'Mar adentro' -indescriptible y, sin embargo, juro que vi a gente llorar a la salida de la proyección y no era de risa-. Los Goya, cuánto hemos aprendido, si no de cine, al menos sí de industria cinematográfica. Un reparto de premios que dice muchos de cómo está el cine español que de cuál es su percepción de sí mismo y en qué consideración se tiene. Dicen que ahora barajan la posiblidad de incluir las series en el palmarés. Sería coherente con lo de «el mejor cine de ahora mismo se está haciendo en televisión», pero lo desaconsejo por el riesgo de humillación que entraña. Al fin y al cabo, ya son tiempos de confusión, resulta innecesario añadir aún más a un cine que tiende a estrenarse en la pequeña pantalla, saltándose o no la grande. Eso por un lado. Por otro, en materia de audiencias las series arrasan incluso a las cintas más taquilleras. Sí hay oportunidad de negocio en materia de innovación en la creación de un nuevo Premio Goya al Mejor Tráiler del Año, no hay que olvidar que el capítulo de promoción se zampa buena parte del presupuesto de una película. Esta semana se ha desvelado el de la próxima cinta de la factoría Almodóvar, y entre los entusiastas, los exaltados y los distinguidos con una invitación al pase privado, el debate se sitúa ya entre los defensores de que se trata de una obra maestra y los que también lo creen. Y aún no se ha estrenado. Cuando llegue el momento, pediré el VAR, no vaya a resultar que no sea para tanto.