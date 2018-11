La gorila que quería salvar a su hijo La foto con la que Núñez ha logrado el 'Wildlife Photographer of the Year' en la categoría Comportamiento de Mamíferos. / RICARDO NÚÑEZ/EFE Ricardo Núñez logra uno de los premios más prestigiosos de fotografía de naturaleza con la instantánea 'Kuhirwa llorando a su bebé' ABEL ZAFRA MADRID. Lunes, 12 noviembre 2018, 08:11

«Kuhirwa, una joven hembra de gorila de montaña, no se daba por vencida con su bebé muerto en brazos» es el inicio de la historia que se esconde tras la premiada imagen de Ricardo Núñez en la categoría de Comportamiento de Mamíferos del certamen 'Wildlife Photographer of the Year'. «Más que una pasión por la fotografía, lo mío es una necesidad de contar historias», matiza Núñez, que es uno de los nueve españoles galardonados en las diversas categorías de este concurso, organizado anualmente por el Museo de Historia Natural de Londres para promover las mejores imágenes de la naturaleza.

Desde que visitó África por primera vez, este fotógrafo aficionado se «enamoró» del continente, tanto por el entorno como por las gentes, y decidió contarlo al resto del mundo. «Es uno de los pocos lugares casi vírgenes que quedan en el planeta pero, dentro de sólo dos o tres generaciones, existirá poco de lo que hay ahora», augura Núñez. El autor de la instantánea, titulada 'Kuhirwa, llorando a su bebé', admite que el galardón le ha reportado «una gran alegría» aunque señala que «me daría por satisfecho si esta imagen sirve para que nos demos cuenta de lo cerca que están los grandes simios de nosotros, algo que deberíamos considerar a la hora de tratarlos como los tratamos».

Datos Exposición Wildlife Photographer of the Year 2018. Lugar Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Fechas Hasta el 9 de diciembre.

El comportamiento de Kuhirwa, que cargó con su cachorro muerto durante semanas y acabó comiéndose el cadáver, era para Núñez una historia «triste pero potente» por la que «merecía la pena» acompañar al animal, pese a las dificultades con las que tuvo que trabajar. «Para conseguir una buena imagen, hay que tirar muchas fotos», explica, aunque luego «sólo se guarda un 10 %, pero el problema con la fotografía de naturaleza es que no puedes pedirle a un león que pose, sino que tienes que disparar en todo momento» y después elegir la mejor.

Núñez insiste en que «desde siempre» siente una atracción especial por los animales y llama la atención sobre la intervención humana porque «no hace falta irse a África..., también en Europa estamos acabando con las especies». Aunque la población de gorilas, sus principales modelos, se ha incrementado en los últimos años gracias al turismo de conservación, Núñez indica que su ecosistema «es demasiado frágil y basta un conflicto armado para que volvamos a la situación que tenían hace 20 años».

«Erramos el tiro»

El fotógrafo se declara «pesimista» en cuanto al futuro de los animales y pronostica que «muchísimas especies se extinguirán en menos de 50 años», ya que «no estamos tomando en serio el principal problema de la humanidad: la superpoblación». El cambio climático es, en su opinión, «sólo otra consecuencia de este conflicto global y, por mucho que nos dediquemos a recoger plásticos o reciclar el vidrio, estamos errando el tiro».

Núñez se graduó como fotógrafo profesional en el Instituto de Fotografía de Nueva York en 2017, pero prefiere seguir trabajando como ingeniero, ya que sólo de esta manera puede seguir haciendo lo que hace, trabajando con independencia ya que «en el campo de la imagen hay muchísima competencia y calidad».