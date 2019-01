Gonzalo Tejada y Mikel Andueza conectan a Bach con Michael Jackson a través del jazz Gonzalo Tejada y Mikel Andueza, en los pasillos de Musikene. / MIKEL FRAILE El contrabajista y el saxofonista exploran los lazos entre distintos géneros en un concierto «cercano y abierto a todo tipo de oyentes» RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 24 enero 2019, 10:06

Sea porque el ámbito académico impone un poco al ciudadano en general, o por desconocimiento de que lo que ahí se cuece no es solo de carácter interno, la cuestión es que a veces se celebran conciertos en recintos como Musikene que pueden resultar muy atractivos para públicos abiertos y no necesariamente especializados. Y que además son gratuitos.

Esta temporada se celebra el Ciclo de Conciertos de Profesores, que se desarrolla hasta marzo, y abierto a todo el público. Con la particularidad de que los docentes de Musikene son en su mayoría músicos de renombre y de amplia trayectoria en su especialidad, artistas antes que profesores.

Es el caso del especial concierto que hoy celebran el contrabajista donostiarra Gonzalo Tejada y el saxofonista navarro Mikel Andueza, dos músicos siempre prestos a la colaboración con otros y que ahora en dúo se proponen además abordar con mirada y oídos abiertos géneros musicales que a menudo están demasiado compartimentados. Y eso significa que esta tarde Bach y Michael Jackson, Joni Mitchell y Stevie Wonder, van a sonar al mismo nivel.

El concierto Músicos Gonzalo Tejada (contrabajo) y Mikel Andueza (saxos). Lugar Auditorio de Musikene, Plaza de Europa, 2, San Sebastián. Fecha Hoy, a las 19.30 horas. Entrada Gratuita.

«Musikene no solo quiere estar centrado en la enseñanza musical, quiere que además revierta en la sociedad», explica Tejada, «y por eso mantiene convenios con la Quincena Musical o el Jazzaldia, o iniciativas tan interesantes como las Cápsulas Musicales que llevan conciertos de dúos y tríos al Oncológico».

Mikel Andueza apunta que «en las aulas enseñamos la parte más académica del jazz. Pero el jazz engloba muchas cosas, muchos estilos y formas de tocar, y en este dúo llevamos estas músicas más allá del jazz para tratar de conseguir un resultado artístico interesante. En el escenario puedes hacer cosas que trascienden lo que se hace en clase». Pero no se alarmen los neófitos: «A veces vamos buscando simplemente que sea bonito», apunta Tejada.

Será jazz pero sonará distinto porque «para empezar no hay batería, y no hay instrumento armónico, que son dos cosas que parecen casi imprescindibles en el jazz». Para desafiar un poco más lo establecido, utilizarán también «algunos elementos electrónicos, como 'loops' y efectos».

Mezclar es el futuro

¿Es osado mezclar de ese modo músicas tan distintas? «Quizás sí, pero el futuro va a ir por ahí», asegura Mikel Andueza. «Para conectar con el público, que de alguna manera es lo que le gustaría a cualquiera que salga a un escenario, tiene que haber un vocabulario que conozcan unos y otros. Y utilizar una canción que la gente conoce facilita la comunicación». Además el jazz necesita nuevos 'standards', canciones que remodelar una y otra vez. Y ahí encajan desde el tema principal de las 'Variaciones Goldberg' de Bach, al 'Both Sides Now' de Joni Mitchell, 'Superstition' de Stevie Wonder o el 'Man in the Mirror' que hizo suyo Michael Jackson.

Y tampoco hay tantas distancias: «Bach es lo más parecido al jazz que puedas encontrar, por la forma de construir la armonía, apenas tienes que cambiar nada para que suene a jazz», advierten los profesores, o artistas.