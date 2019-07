Getxophoto explora el futuro con un concierto del artista cyborg Neil Harbisson Arriba por la izquierda, 'Boda Boda Madness'. A la derecha, 'What to do with a Million Years'. A la izquierda por abajo, 'Heroes del brillo'. A la derecha, Neil Harbisson, que tiene implantada una antena en la cabeza, hablará de su experiencia cotidiana como individuo cyborg. / / JAN HOEK / JUNO CALYPSO / FEDERICO ESTOL / E.C. Creará una banda sonora a partir de experiencias visuales en una edición que reflexionará sobrela inteligencia artificial y el transhumanismo GERARDO ELORRIAGA Miércoles, 10 julio 2019, 18:44

El artista Neil Harbisson hablará de su experiencia cotidiana como individuo cyborg y protagonizará un singular evento musical en la próxima edición de Getxophoto, presentada ayer por su director, Jokin Aspuru, y la alcaldesa, Amaia Agirre. La presencia de este creador y activista británico de origen español constituirá uno de los alicientes de la iniciativa, que se desarrollará bajo el tema 'Post homo sapiens. Programando el futuro'. Los procesos de aceleración, la automatización digital y la inteligencia artificial, impulsores del concepto de transhumanismo, aportaran el tema genérico de las 20 exposiciones que podrán contemplarse del 4 al 29 de setiembre en el barrio de Algorta.

El 'concierto de caras' a cargo de Harbisson será uno de los actos con mayor atractivo mediático y popular. El autor, que tiene implantada en la cabeza una antena que le permite percibir colores invisibles como los infrarrojos y los ultravioletas, creará una banda sonora a partir de las experiencias visuales que le proporcione el público asistente y que pasará a un ordenador. Jokin Aspuru recalcó el cambio de estrategia del encuentro que desde hace años se denomina oficialmente Festival Internacional de la Imagen. «Nos hemos abierto a diversos lenguajes visuales, desde la instalación a la realidad virtual», explicó.

La decimotercera edición será la última a cargo de la comisaria bilbaína Mónica Allende. «A lo largo de este periodo, y desde su punto de vista, hemos tratado las transiciones que se llevan a cabo en esta época de irrupción de las nuevas tecnologías, hemos analizado el momento de cambio, observando desde dónde venimos y hacia dónde vamos», recordó. Tras analizar los efectos de la globalización y las situaciones de posconflicto, «hemos cerrado aún más el zoom para fijarnos en el propio individuo, en nosotros mismos, y en los desafíos tan íntimos que plantean estos avances tecnológicos y científicos».

Las tres exposiciones que podrán contemplarse en la playa de Ereaga han sido realizadas por mujeres y comparten una interpretación vanguardista del cuerpo humano. La muestra 'One of Them is a Human', de Maija Tammi, combina tres rostros de androides con otro, posiblemente, humano, proponiendo el reto de identificarlo, mientras que en 'The Bully Pulpit', Haley Morris-Cafiero explora el fenómeno del ciberacoso. «Recibe insultos a través de las redes sociales por su sobrepeso y, después de investigar los perfiles de quienes la insultaban, se disfraza de ellos e inserta los comentarios que le han enviado».

Exposición colectiva

El anhelo de inmortalidad, la autosuficiencia y la feminidad más tradicional sobrevuelan 'What to do with a Million Dollars', de Juno Calypso, una de las más prestigiosas fotógrafas del Reino Unido. «Este proyecto se realizó en un búnker creado para un millonario en los años sesenta y rezuma un estilo kitsch», indica. Además, la edición de Getxophoto 2019 incluirá una exposición colectiva en Punta Begoña con los trabajos seleccionados en la convocatoria 'open call' y también habrá colaboraciones con entidades públicas como Kutxa Kultur, la Biblioteca Foral de Bilbao o el Museo Vasco, convertidas en exposiciones que se sumarán a la agenda del festival.