George Steer kazetari britainiarrak Gernikako bonbardaketaren inguruan idatzitakoak, euskaraz George Steer kazetaria 'Gernikako arbola. Gerra modernoaren landa-azterketa bat' saiakera liburu ezagunaren euskarazko bertsioa aurkeztu dute. Mikel Ayestaran kazetariak eta Nicholas Rankin Steerren biografoak idatzi dituzte hitzaurre bana EL DIARIO VASCO Lunes, 25 marzo 2019, 13:40

Gerra Zibilean zehar Euskadin bizitakoaren inguruan George Steerrek idatzi zuen 'Gernikako arbola. Gerra modernoaren landa-azterketa bat' saiakera liburu ezagunaren euskarazko bertsioa aurkeztu dute Gernikan bertan. Mikel Ayestaran kazetariak eta Steerren biografo Nicholas Rankinek hitzaurre bana idatzi dute.

Gernikako Batzaretxean egin du liburuaren aurkezpen Koro Navarrok, Gernikako Bonbardaketaren 82. urteurrenaren atarian.

George Steerren lan originalak 'The tree of Guernica. A fiel study of modern war' du izenburu. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak bultzatu duen bertsio berria Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiak argitaratu du lana eta datozen egunotan jarriko da salgai.

Bertsio berri honek jatorrizko irudiak berreskuratu ditu, eta itzulpena ingelesezko jatorrizko liburutik egin da zuzenean. Bere bertsio digitala eLiburutegia euskal liburutegi digitalean dago eskuragai. Aurretik liburuaren pasarte batzuk euskaratu baziren ere, lehen aldia da lana osorik euskaratzen dela.

Bingen Zupiria Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak lan hau berreskuratzeak eta euskaraz eskaintzeak duen garrantzia nabarmendu du, George Steerrek ekarpen «oso garrantzitsua» egin zuelako Gerra Zibilean zehar Euskadin gertatutakoa transmitituz, eta egiarekiko «konpromiso irmoa» agertu zuelako: «garai hartako 'fake news'-en aurka egin zuen. Euskarazko edizio berri honek euskal gizartearen memoria demokratikoa berreskuratzen jarraitzen lagunduko du«.

Seiigarren edizioa

Gernikako Batzarretxean egin da lanaren aurkezpena eta Batzar Nagusietako presidente Ana Otadui izan da buru. Berarekin izan dira Zupiriaz gain, Gernikako alkate José María Gorroño eta euskarazko edizio honetako hitzaurreen egile Nicholas Rankin eta Mikel Ayestaran. 'Gernikako arbola. Gerra modernoaren landa-azterketa bat' liburua Steerren lan entzutetsuaren seigarren edizioa da, lanaren bi edizioen eta Frankismoaren garaian erbesteratutako zenbait euskaldunek Venezuelan bultzatu zuten 'El árbol de Guernica. Ensayo sobre la guerra moderna' lanaren hiru edizioen ondotik baitator.

Steerren lana goratu du Otaduik, eta nabarmendu du Gernika ikur unibertsala bihurtzeko egin zuen ekarpena. «Liburuaren euskarazko edizio honekin, aurrerapauso bat eman dugu gure memoria historikoaren berreskuratzean. Kazetari aske eta konprometitua izan zen Steer, objektiboa izan nahi ez zuen kazetari zintzoa, egia azalaraztea lortu eta Gernika nazioarteko ikur bilakatzen lagunduko zuena«, aipatu du.

Gernikako Batzarretxean aurkezpenaren ostean, Bingen Zupiria sailburuak, José María Gorroño alkateak eta Mikel Ayestaran eta Nicholas Rankin kazetariek Bizkaiko Foru Kamarako Ohorezko Liburuan sinatu dute eta Barrenkale kalera gerturatu dira. Bertan dagon George Steerren bustoak herriaren bonbardaketaren berri mundu osora zabaldu zuen kazetari britainiarra gogorarazten du.

Steer (Cambridge, Hegoafrika, 1909 – Rangun, Birmania, 1944) The Times eta The New York Times egunkarietako berriemaile berezia izan zen Gerra Zibilean, eta bere lana funtsezkoa izan zen euskal lurraldean gertatutakoak zabaldu ahal izateko. The Times eta The New York Times egunkarietan -azken honetan, lehen orrian- argitaratutako 'Gernikako tragedia' bere kronika oso garrantzitsua izan zen nazionalen bertsioa gezurtatzeko.

«Euskaldunen hiri sakratua erabat suntsitua» zegoela zabaldu zuen mundu osoan, «aireko inbaditzaile matxinoen» erasoaren ondorioz. Handik zenbait hilera, saiakera liburua aurkeztu zuen Londresen.