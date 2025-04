La Generación Z sí lee en papel: un relato de la lectura en la era digital

Iker Elduayen San Sebastián Viernes, 4 de abril 2025, 00:17 Comenta Compartir

Han nacido en la era digital. Limitan entre las generaciones Z –nacidos entre 1996 y 2010– y alfa –menores de 15 años–. Están más que familiarizados con las pantallas, las redes y las nuevas narrativas. Sin embargo, Martí Casanova y Ane Lekuona, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria en la ikastola Haurtzaro de Oiartzun, siguen apostando por leer en papel. «Leemos desde pequeños y como siempre lo hemos hecho con libros físicos, seguimos así», comentan los jóvenes. «No es que la lectura sea la actividad que más hacemos, al menos no como hacemos deporte, pero nos gusta mucho», aseguran.

Desde hace tres años forman parte, junto a otros cinco jóvenes, del club de lectura que una vez al mes reúne a profesores y alumnos en la biblioteca municipal de Oiartzun. Comparten lecturas en euskera y supone «un punto de encuentro para crear comunidad entre jóvenes en el marco de la lectura, que también ha derivado en la escritura», afirman Xabi Salaberria y Olatz Mitxelena, los instructores de la iniciativa, «porque no todo el que lee escribe, pero sí lee todo el que escribe». De hecho, Martí escribe poesía, mientras que Ane opta por dar continuidad a lo hablado en el club y escribe artículos o incluso graba sesiones radiofónicas.

«No nos sentimos especiales, leer es una afición como otra cualquiera», responden a la pregunta de si alguna vez se han extrañado por dedicar buena parte de su tiempo libre a esta afición. Mucha gente considera «inusual» que estudiantes, fuera de sus clases, dediquen tiempo de ocio a leer y a comentar lo leído con otras personas. No obstante, es una apreciación «incierta», afirma Slawka Grabowska, cofundadora del LUMAfest!, festival de literatura juvenil y creación joven que inauguró ayer su cuarta edición en Donostia. Porque los que más leen son los más jóvenes. Lo corroboran los datos del barómetro de Hábitos de lectura y compra de libros 2024 del Ministerio de Cultura, donde se detalla que 75 de cada 100 jóvenes de entre 14 y 24 años leen en su tiempo libre. Cifra que supera la media del conjunto de lectores de todas las edades en España, que se sitúa en el 65,5%. En Euskadi ese porcentaje llega al 69,4%, es la segunda comunidad autónoma con mayor afición a la lectura. Desde 2012, el número de lectores jóvenes va en aumento. Y el estudio atribuye este mayor consumo de literatura infantil y juvenil, cuyo día se ha conmemorado esta semana, a tres factores: el impulso de las redes sociales, la diversidad editorial y el respeto al gusto lector de los jóvenes.

«Leer ahora es 'cool'»

Lo dice Adolfo López Chocarro, presidente del Gremio de Librerías de Gipuzkoa y gerente de la Librería Zubieta de Donostia. «Muchos creían que la digitalización supondría el fin del libro físico, pero nada más lejos de la realidad: los libros se venden cada vez más». Atendiendo a los datos y a su propia experiencia, Chocarro opina que «leer ahora, afortunadamente, está de moda, se ha convertido en un fenómeno, en algo 'cool'». La estética se ha impuesto en las recomendaciones bibliófilas y es algo que influye a la hora de elegir una próxima lectura –la eterna problemática del lector–. De hecho, esa estética es lo que más atrae a los jóvenes a la hora de decantarse por un título u otro. Es cada vez más común ver cómo los adolescentes «más que una lectura buscan el objeto, porque leer lo podrían hacer perfectamente en un soporte digital porque los controlan de sobra», añade Grabowska, en sintonía con la explicación de Chocarro.

«Las redes sociales nos están ayudando a fidelizar a los jóvenes» Adolfo L. Chocarro Pte. Libreros de Gipuzkoa

«La lectura ha hecho que la gente joven haya creado comunidad» Slawka Grabowska Cofundadora del LUMAfest!

«El coleccionismo está en auge, las sagas están teniendo mucho éxito y las series también sirven como reclamo. De alguna manera son un atractivo que está funcionando. La edad de la clientela en las librerías está descendiendo y da gusto ver cómo la generación Z, incluso la alfa, se siente atraída por los libros, cuando era un público que creíamos perdido», comenta el librero. ¿Sus temáticas predilectas? No en orden, pero arrasan las historias de thriller, romance y fantasía. «Últimamente, se ha puesto de moda aunar estos dos géneros y experimentar con la 'romantasy'. Lo cierto es que está funcionando muy bien», añade la responsable del LUMAfest!, que confiesa que confía en «la calidad de la literatura juvenil».

Comprar en librerías

En cuanto a cómo conseguir volúmenes, la fuente principal para Ane Lekuona y Martí Casanova es «la biblioteca». No obstante, el Informe Conecta de la Federación de Editores de España mantiene que las librerías son el principal canal de compra de libros. La venta física, pese a descender un punto anualmente –en 2024 fue del 44%–, continúa resistiendo frente a la compra online, que se mantienen entorno al 26%.

«Cuesta fidelizar a los jóvenes, pero creo que nuevos altavoces, como las redes sociales por ejemplo, están consiguiendo ayudarnos», reflexiona Chocarro. «Me encantaría que adolescentes que empiezan con las sagas, que tan de moda están ahora, acabasen leyendo a los clásicos o simplemente que se decantasen por alguno de los bestsellers que son novedad. A veces ocurre, pero no es algo seguro. Tenemos que seguir trabajando en ello».

Las redes sociales, aliadas

Cuando se produjo el boom digital, internet y las redes sociales eran el futuro y lo siguen siendo como canal de comunicación «porque nos seguímos adaptando». Pero cuando parecía que iban a cambiarlo todo, resulta que han acabado siendo un aliado para el libro de toda la vida. «Llegamos a pensar que los ebook o la lectura en digital acabaría con el libro físico, pero por fortuna eso no ha ocurrido», explica el presidente del gremio de libreros.

«Las redes sociales se han convertido en una herramienta de gran utilidad que lejos de alejar la lectura la han acercado. Se han convertido en verdaderas aliadas», reflexiona Grabowska. Porque no solo han ayudado a la fidelización de lectores, también a que escritores noveles, como Joana Marcús –hoy en el LUMAfest!– se den a conocer. «Han conseguido crear comunidad entre los miembros de la generación Z, que no se sientan solos. En un escenario bibliófilo, han logrado que un público que generalmente no se sabe ubicar haya logrado que los libros se conviertan en una pasión común», concluye.

Temas

Libros

Comenta Reporta un error