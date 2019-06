Gang of Four actuará en el Azkena Rock DV Sábado, 8 junio 2019, 10:04

Gang of Four, una de las bandas más importantes de la historia del post-punk, sustituirá el 22 de junio en el Azkena Rock de Vitoria al grupo Melvins, cuyo batería padece una lesión en la espalda que les ha obligado a cancelar su gira. Gang of Four regresa a Vitoria para actuar en el que será su primer concierto en Europa por el 40 aniversario de 'Entertainment!', elegido por Pitchfork como el octavo mejor disco de la década de los 70.